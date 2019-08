'Nej, nej, nej, nej.... Jeg er et kæmpe fjols!!!'

Sådan indleder udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) et opslag på Facebook.

Og nej – udsagnet har intet med hans politiske arbejde at gøre, selv om et par af hans følgere på det sociale medie kommer med vittige bemærkninger i den retning.

I opslaget beskriver han derimod, hvordan han forleden kom til at smide sit splinternye og dyre jakkesæt i en genbrugscontainer.

Mattias Tesfaye i det nye sæt tøj, han købte, da han før sommerferien blev minister. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mattias Tesfaye i det nye sæt tøj, han købte, da han før sommerferien blev minister. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Da Tesfaye sammen med sine ministerkolleger i slutningen af juni blev præsenteret for Dronningen, måtte han ud og købe et sæt nyt tøj.

Det var nemlig ikke skjorter med stiv flip og bukser med pressefolder, den forhenværende muresvend og tidligere faglige sekretær i 3F havde flest af hjemme i garderobeskabet.

Faktisk ejede han slet ikke et slips.

»Det er første gang i mit liv, jeg har slips på,« betroede han dr.dk, da han havde været på Amalienborg.

På Facebook fortæller han, hvordan han derfor i al hast måtte ud og investere i nyt tøj, da statsministeren ringede.

'Jeg bed derfor i det sure æble og brugte frygtelig mange penge på et jakkesæt, nye skjorter, bælte, sko og et flot, rødt slips (jeg tør slet ikke fortælle, hvor vanvittig dyrt den slags er...).'

Den nyslåede minister nåede dog ikke at nyde sine fine klæder mere end et par måneder, før han nær havde mistet dem igen.

En dag skulle han direkte fra arbejde og i haven for at fikse en græsslåmaskine, og derfor skiftede han tøj i bilen.

Mattias Tesfaye, da han blev udnævnt til minister. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mattias Tesfaye, da han blev udnævnt til minister. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det fine dyre jakkesæt røg i en bærepose, mens et par afslappede cowboybukser og en T-shirt blev fisket frem.

Desværre for den nyslåede minister forvekslede han posen med det fine tøj med en pose brugt børnetøj, som hans kone have bedt ham smide i en container.

'Da vi svingede forbi Red Barnets container på Møn, bad jeg chaufføren om at holde ind. Jeg havde gang i en masse papirer og en vigtig telefonsamtale, så jeg skyndte mig ud og .... Ja, rigtig gættet. Jeg smed for tusindvis af kroner jakkesæt i den store container.'

Tesfaye forsøgte desperat at fiske posen op igen, men uden held.

Til sidst måtte han ringe til firmaet Trasborg, der samarbejder med Red Barnet om indsamlingerne.

Her fik han fat i en medarbejder, der fik kontakt til den chauffør, der tømmer lige netop dén container, som Tesfaye havde smidt sit jakkesæt i.

På den måde kom ministeruniformen tilbage til sin rette ejermand, og nu er udlændinge- og integrationsministeren igen standsmæssigt påklædt.

I Facebook-opslaget retter han en stor tak dels til Red Barnet, dels til de medarbejder, der hjalp ham med at blive lykkelig genforenet med sit tøj.

'1.000 tak til Red Barnet og de ansatte hos Trasborg i Taastrup,' slutter Mattias Tesfaye sit opslag, som hurtigt fik flere tusinde likes og mange delinger og kommentarer.

Flere af hans Facebook-venner fortæller, hvordan de har haft lignende oplevelser, og glæder sig over, at han har fået sit fine tøj tilbage.

Andre undrer sig dog over, at han ikke lod Red Barnet beholde det fine tøj, og mener, at ministeren bør give en donation til organisationen for besværet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Mattias Tesfaye.