Krav om overvågning af torskefangst på kuttere i Kattegat droppes, selv om det har ført ændringer med sig.

Kravet om videoovervågning af fangsten på trawlere i Kattegat droppes nu af fiskeriminister Jacob Jensen (V).

Det skriver Politiken.

Kravet droppes, selv om det på halvandet år har minimeret problemet, med at fiskere smider døde små torsk over bord i stedet for at beholde og registrere dem.

Ministeren forklarer, at han ikke vil skabe et overvågningssamfund.

Videoovervågningen af fangsten blev indført i en prøveperiode for at forhindre, at fiskere snød med fiskekvoterne ved at smide døde fisk i bifangst over bord.

Fiskere er forpligtet til at tage deres fangede torsk med i land. Men når der trawles efter eksempelvis jomfruhummere, ender der ofte for små torsk i bifangsten.

For at forhindre, at de blev smidt ud mod reglerne, indførte daværende minister for landbrug, fødevarer og fiskeri Rasmus Prehn (S) et krav om, at et kamera skulle filme sorteringsbordet på kutterne.

Det har virket, viser Fiskeristyrelsens tal ifølge Politiken.

Efter overvågningen begyndte på 65 fiskekuttere, der trawler efter jomfruhummere i Kattegat, er den registrerede bifangst af torsk nidoblet, og bifangsten af kuller er steget med 6300 procent, skriver avisen.

Springet kaldes bemærkelsesværdigt af Danmarks Naturfredningsforening, der er stærkt kritisk over for, at ministeren nu dropper kravet igen.

Jacob Jensen fremhæver, at kravet i stedet bliver til en frivillig ordning.

Her er der gevinster at hente ved at beholde kameraerne på - eksempelvis højere kvoter til bifangst og at man kan slippe for kontrolbesøg, skriver Politiken.

Men det er også en aktiv beslutning om at lette arbejdsforholdene for fiskerne.

- Jeg ønsker ikke at opbygge et yderligere overvågningssamfund, men at frisætte fiskeriet. De får fordele ved at beholde kameraet på, siger Jacob Jensen til Politiken.

Selv fortæller formanden for Danmarks Fiskeriforening, at "nogle har vænnet sig" til kameraerne, mens det for andre er en belastning.

/ritzau/