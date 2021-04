De danske banker skal stoppe med at kræve betaling fra flere kunder for at have deres penge stående i banken.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Det kan ikke blive ved på denne her måde. Bankerne nærmest snubler over hinanden over de seneste måneder, hvor de har rykket på grænsen, så flere og flere danskere skal betale penge for at have deres egne penge stående i banken, skriver han på Facebook.

- Jeg mener, at det skal stoppe nu. Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere, skriver Simon Kollerup.

Han vil nu indkalde bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, til et møde om sagen.

Meldingen kommer, efter at Nordea og Danske Bank de seneste dage har sænket grænsen for, hvor mange penge man må have stående i bankerne uden at skulle betale for det, til 100.000 kroner.

De to banker har fulgt i hælene på en række af de øvrige store banker, der har lavet lignende manøvrer de seneste måneder - herunder Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord.

Tidligere har grænsen ligget på 250.000 kroner, og når den bliver sat ned, er der flere kunder, som skal til at betale for at have deres penge stående.

Bankerne har begrundet deres beslutning med, at de generelle renter gennem en årrække har været negative.

Det betyder, at bankerne selv skal betale penge for at have overskydende penge stående i Nationalbanken, der er bankernes bank.

De seneste fire år er bankernes overskud faldet.

I 2020 lød overskuddet i landets 17 største banker og realkreditinstitutter samlet på 24,4 milliarder kroner, hvilket er et fald på 33 procent fra 2019.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark.

Den primære årsag til det faldende overskud det seneste år har været nedskrivninger - penge sat af til forventede tab - i forbindelse med coronakrisen.