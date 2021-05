Regeringen har aldrig lovet at gøre op med begrænsninger på ydelser som kontanthjælpsloftet, siger minister.

Regeringen ser det ikke som en bunden opgave at få skabt en aftale om begrænsninger på sociale ydelser som for eksempel kontanthjælpsloftet.

Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Jyllands-Posten.

- Jeg synes, at det er vigtigt, og at der er et reelt problem i Danmark for mange af vores svageste medborgere. Men det er ikke noget, vi vil sætte al politisk kapital ind på, hvis ikke der er vilje blandt Folketingets partier, siger han og tilføjer:

- Vi har ikke lovet, at der ville kunne skabes et forlig omkring det her.

En ydelseskommission nedsat af regeringen er netop i disse dage ved at lægge sidste hånd på sine anbefalinger til et nyt system, som blandt andet skal sikre, at "alle børn i Danmark vokser op under rimelige forhold".

Ifølge Beskæftigelsesministeriet skal ydelseskommissionen gentænke kontanthjælpssystemet, som også omfatter integrationsydelsen.

Det skal resultere i en afløser for kontanthjælpsloftet, står der på ministeriets hjemmeside.

Kontanthjælpsloftet er en øvre grænse for, hvor meget en person må modtage i offentlige ydelser.

Modtager man for eksempel kontanthjælp og får boligstøtte, kan man få trukket en del af sin boligstøtte, hvis det samlede beløb overstiger kontanthjælpsloftet.

SF er overrasket over at høre udmeldingen - især fordi det kommer fra en socialdemokratisk beskæftigelsesminister, mener beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF)

- Det er en bunden opgave at komme af med kontanthjælpsloftet.

- Jeg har ikke grund til at tro andet, end at socialdemokraterne står ved vores forståelsespapir, og deri står der, at vi skal af med kontanthjælpsloftet, siger han til Ritzau.

Også Enhedslisten mangler forståelse for, at det ikke skulle være en bunden opgave at afskaffe kontanthjælpsloftet.

- Det er højt prioriteret i forståelsespapiret, der er grundlaget for, at regeringen sidder, hvor den sidder. Derfor regner jeg med, at den tager opgaven på sig. Ellers vil vi stå i en ny situation, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez (EL) til Jyllands-Posten.

/ritzau/