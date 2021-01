Drømme om at studere i Storbritannien vanskeliggøres ifølge minister af britisk udmeldelse af Erasmus-ordning.

Danske studerende har markant ringere mulighed for at tage på udvekslingsophold i Storbritannien efter det britiske exit fra EU.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på et samråd om uddannelses- og forskningsmuligheder i forbindelse med brexit.

- Uddannelsesdelen er så klart forringet for danske studerende efter brexit. Det vil kunne mærkes hos de unge, siger hun.

Som en del af brexitaftalen trækker Storbritannien sig ud af udvekslingsprogrammet Erasmus, der ifølge premierminister Boris Johnson er for dyrt.

Briterne vil i stedet lancere deres eget internationale udvekslingsprogram, der ifølge uddannelses- og forskningsministeren skal være klar til at sende britiske studerende på udveksling fra september 2021.

Ifølge ministeren vil mulighederne for udveksling og studieophold i Storbritannien afhænge af, hvilke rammer og betingelser der bliver opstillet i den nye britiske ordning.

På samrådet oplyser Ane Halsboe-Jørgensen, at briternes projekt på nuværende tidspunkt ikke er detaljeret beskrevet.

- Det er vigtigt for mig, at vi fremadrettet får de bedst mulige vilkår for danske studerende, der gerne vil til Storbritannien.

- Vi gør, hvad vi kan for at gå ind i de diskussioner med briterne, men det er for tidligt at sige, hvad det ender med, siger hun.

Samrådet tirsdag var indkaldt af Venstres uddannelsesordfører, Ulla Tørnæs, der især lægger vægt på vigtigheden af en bilateral aftale mellem Danmark og Storbritannien.

- Storbritannien har nogle af de fineste universiteter med højeste rankings på de internationale lister, siger hun efter samrådet.

- Jeg frygter, at det her vil medføre et videnstab, hvis vi ikke sikrer gode rammer og vilkår for at sende studerende til landet, siger hun til efter samrådet.

På samrådet oplyses det, at Storbritannien er et af de mest populære studiesteder for danske studerende.

I 2017 deltog 16.500 britiske studerende i ordningen, mens 31.727 studerende fra EU kom til Storbritannien.

Det selvstændige program, som briterne fremover vil sende studerende ud med, bliver opkaldt efter den britiske matematiker Alan Turing.

/ritzau/