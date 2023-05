Europa oplever nu en meget stor tilstrømning af asylansøgere. Tallet for 2023 kan blive lige så stort som det var under migrantkrisen i 2015, hvilket bekymrer udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad. Det skriver Altinget.

»Hvis den her udvikling forsætter, så modtager Europa flere flygtninge end i 2015. Det er meget voldsomt, og det understreger at asylpolitikken i Europa ikke fungerer, siger udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad til Altinget.

I 2022 modtog Europa cirka 121.000 asylansøgere, men i 2023 er tallet steget til 175.000 personer.

Ministeren forklarer, at cirka halvdelen af asylansøgerne vurderes til ikke at have et beskyttelsesbehov. Det betyder, at de ikke er forfulgte i deres hjemland.

Hvor Europa modtager mange flygtninge, så er tallet for personer, som søger i Danmark fortsat relativt lavt.

I årets første to måneder modtag Danmark cirka 470 ansøgere. Året før var tallet 330 personer for de samme måneder, så der er trods alt sket en stigning.

Danmark ophæver grænsekontrollen til Sverige 12. maj.

Danmark vil fortsat have grænsekontrol mod Tyskland, men den omlægges en smule, så færre tilrejsende bliver tjekket.