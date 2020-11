Danskerne kan roligt forvente, at de sidste to ugers indefrosne feriepenge bliver udbetalt.

Men der går lidt tid endnu, fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der fredag var i folketingssalen for diskutere de borgerlige partiers krav om at få de sidste feriepenge udbetalt hurtigst muligt.

Her forsikrede Hummelgaard, at regeringen ikke vil forhindre, at de sidste to ferieuger bliver pumpet ud til danskerne. Stridspunktet er blot hvornår?

»Vi ønsker at udbetale feriepengene, men timingen skal være rigtig i forhold til effekten på dansk økonomi,« sagde Peter Hummelgaard.

Han fortalte samtidig, at det allertidligst kan lade sig gøre 1. marts.

Årsagen er, at arbejdsgiverne først den 31. december skal have indberettet, hvor mange indefrosne feriepenge de ansatte har optjent.

»Derefter skal der være en validering hos arbejdsgiverne og en høring hos lønmodtagerne. Det skal sikre, at danskerne får udbetalt de rette beløb,« sagde beskæftigelsesministeren.

I løbet af ugen har finansminister Nicolai Wammen haft indledende drøftelser med flere partier om en aftale, der skal stimulere dansk økonomi, herunder også feriepengene.

(ARKIV) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)



Men ifølge B.T.s oplysninger har der ikke været egentlige feriepenge-forhandlinger endnu, selv om regeringen har lovet at skyde gang i forhandlingerne inden udgangen af november – altså på mandag.

Mens de fleste borgerlige partier vil have de sidste feriepenge udbetalt, så snart det er teknisk muligt – til marts – så tøver S-regeringen med at lægge sig fast på en dato.

»Måske er april eller maj det bedste tidspunkt at udbetale de sidste feriepenge i forhold til, hvornår det gavner dansk økonomi bedst. Set i det lys er det vigtigt og nyttigt at holde noget krudt tørt,« sagde Peter Hummelgaard.

Fredag morgen meldte De Konservative også, at de vil vente med at udbetale feriepengene til påsken.

Fredag var Salling Groups topchef, Per Bank, ude i Børsen for at advare mod at udbetale de sidste feriepenge for hurtigt.

»Hvis vi bevæger os lidt op i helikopteren, så får Danmark mere glæde af feriepengene, hvis de udbetales når der er mere åbent, og hvor pengene forhåbentligt kan bruges i flere af de brancher, der er hårdest ramt som for eksempel restauranter, kultur og oplevelsesindustrien,« siger Per Bank til avisen.

Siden 1. oktober har danskerne kunnet anmode om tre af de fem ugers indefrosne feriepenge. Det svarer til 59 mia. kr. før skat, og indtil videre har danskerne anmodet om næsten 50 mia. kr.