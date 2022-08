Lyt til artiklen

Et tweet om coronalån sendte skatteminister Jeppe Bruus i modvind på sociale medier. Nu beklager han.

Jeppe Bruus reagerede tirsdag på Twitter i en diskussion omkring regeringens coronalån og lønkompensation efter at have deltaget i et interview om samme emne på P1 mandag.

»Nu er der jo ingen, der har været tvunget til at optage coronalån eller modtage lønkompensation. Så hvis det ligefrem var en dårlig forretning, så undrer det mig, at så mange benyttede sig af ordningen,« skrev Jeppe Bruus således i tråden.

Og det fik efterfølgende andre brugere op i det røde felt og til tasterne.

Også politisk kommentator hos B.T. Joachim B. Olsen studsede over tweetet fra skatteministeren.

»Det er en slags arrogance, han udviser, og mange blev provokerede, for de var jo tvunget til at lukke af regeringen,« siger Joachim B. Olsen således.

»Det svarer til, at man brækker folks ben, tilbyder dem en krykke og så forventer, at de smiler og siger tusind tak for hjælpen,« mener han.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Og tilsyneladende var reaktionen på Twitter så stærk, at Jeppe Bruus efterfølgende har fulgt op med en beklagelse onsdag formiddag.

»Jeg kan godt se, jeg formulerede mig dumt her. Prøvede at svare på Micahel Eis' oprindelige opslag – som handlede om min deltagelse i Ring til Regeringen,« forklarer han.

I et andet tweet skriver Jeppe Bruus, at han godt kan se, at hans kommentar kan læses sådan, at han 'ikke har respekt' for den indsats, som erhvervslivet har ydet, og de vilkår, som de har ydet den under.

»Det er jeg ked af,« skriver Jeppe Bruus.