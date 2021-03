Pirateri har længe været et problem, og nu arbejder regeringen på at sende dansk skibsbidrag til Afrika.

Regeringen ser med alvor på situationen i Guineabugten sydvest for Afrika, hvor pirater er en stigende trussel mod blandt andet de mange danske skibe i farvandet.

Derfor har forsvarsminister Trine Bramsen (S) anmodet Forsvaret om at se på et skibsbidrag, som skal indsættes for at dæmme op for angreb.

- Jeg frygter, at det er spørgsmål om tid, før vi ser kidnapninger af danske besætninger, siger hun.

Hvis tilbagemeldingen er positiv, vil hun søge Folketingets opbakning til at indsætte skibet.

Danmark er en aktiv søfartsnation og har flere gange siden 2008, hvor truslen for alvor tog til, haft skibe og overvågningsfly indsat mod pirateri i Afrika.

13. januar blev "Mærsk Cardiff" angrebet syd for Nigeria. I slutningen af 2020 var "Mærsk Cadiz" og "Torm Alexandra" udsat for lignende angreb. Det er alle danske skibe, som sejler under Singapores flag.

Op mod 40 danske skibe passerer dagligt bugten, og omkring 40 procent af alle piratangreb i verden finder ifølge Forsvaret sted i farvandet.

Af samme grund er forsvarsministeren villig til, at Danmark sætter sig i spidsen for en indsats i Guineabugten, hvor næsten alle kidnapninger til søs finder sted.

- Som stolt søfartsnation er jeg villig til at gå meget langt for, at en indsats i Guinea bliver en realitet. Vi har gode erfaringer fra ledelsesopgaver i blandt andet Hormuz, siger Trine Bramsen.

Hun nævner mulige samarbejdslande som Italien, Portugal, Frankrig, Holland og ikke mindst Norge, hvor rederiforeningen har opfordret regeringen til at gøre en indsats.

- Der er ikke afvisende tilbagemeldinger, siger ministeren, som dog har brugt måneder på at skaffe opbakning.

Da en eventuel mission stadig er på tegnebrættet, kan hun ikke sige mere om, hvornår skibet eventuelt skulle indsættes, eller hvilken skibsklasse det bliver.

Regeringen udnævnte tidligere på året en særlig repræsentant for maritim sikkerhed for at bane vej for en militær indsats.

/ritzau/