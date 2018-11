Ellemann-Jensen håber, at nyt videncenter om resistens vil tiltrække både danske og udenlandske forskere.

Danmark kan noget særligt, når det handler om at få sundhedsvæsnet og landbruget til at arbejde sammen. Samtidig har Danmark i forvejen stor viden om resistente bakterier.

Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), efter at det er blevet offentliggjort, at Danmark får et internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens.

- Jeg håber på, at vi kan bidrage fra dansk side med den viden og erfaring, vi har inden for antibiotikaresistens. Vi er faktisk ganske gode til det, siger Ellemann-Jensen.

- Det skal dels være en måde, vi kan bidrage med vores viden på. Og en måde at få større viden til Danmark på. Til gavn for os, men også til gavn for særligt udviklingslande og resten af verden.

Spørgsmål: Kan vi få noget særligt ud af, at centret ligger her i landet i forhold til problemet med svine-mrsa?

- Det, vi kan få ud af det og det, vi kan bidrage med, er den sammenhæng, vi har her i Danmark mellem forskning i resistens, både når det angår det veterinære og vores sundhedssystem.

- Det skulle gerne være til gavn for både danskernes sundhed og dansk landbrug, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er endnu ikke besluttet, hvor i Danmark centret skal ligge, oplyser ministeren. Det ventes at få 400-500 ansatte.

Spørgsmål: Forventer I, at det bliver danske job eller er det udenlandske forskere, der skal hertil?

- Jeg håber, at det bliver en kombination. For vi har mange kompetencer på området i Danmark. Og vi er nogle af de dygtigste i verden til det her. Men vi er ikke de eneste. Så jeg håber, at der kommer dygtige kræfter hertil udefra.

Pengene til centret skal dels komme fra Danmark selv, oplyser Ellemann-Jensen.

- Og så er det nødvendigt at få andre nationer til at spytte i bøssen. Ligesom det er nødvendigt at få organisationer og private donorer til at bidrage.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at den endelige pris på centret ikke kendes endnu. Ligesom det heller ikke er klart, hvor meget den danske stat skal betale.

/ritzau/