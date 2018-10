Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt vil gøre det muligt for alle at få en bil, der kører på el.

København. Et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030 bliver en af hjørnestenene i det klimaudspil, som regeringen er i færd med at finpudse.

Det løftede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sløret for, da han tirsdag holdt tale i anledning af Folketingets åbning.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) afviste ellers for en lille uges tid siden netop et forslag fra Klimarådet om at udfase fossilbiler inden for en overskuelig årrække.

Det var dog, siger han i dag, mest af hensyn til timingen i statsministerens udmelding og præsentationen af udspillet.

Lilleholt glæder sig nu til at fremlægge detaljerne i udspillet engang i næste uge.

- Det vil betyde en markant reduktion i både CO2-udledningen og af luftforureningen, siger han.

Ministeren erkender, at de biler, der skal rulle ud på de danske veje efter 2030, ikke findes endnu.

Dertil er bilerne fortsat for dyre, men han forventer, at producenterne nok skal komme op i gear.

- Det kræver selvfølgelig en fortsat teknologiudvikling. Men vi forventer, at vi via fortsat øgede krav i EU-systemet kan presse producenterne til at nå længere, siger han.

Og så erkender Lars Christian Lilleholt også, at der er nødt til at ske noget på afgiftsområdet, hvis der skal sælges flere elbiler.

- Vi er nødt til at se på rammevilkårene for udbredelsen af elbiler, og derfor er afgiftssystemet en del af det udspil, vi præsenterer i næste uge.

- Det er afgørende, at almindelige danskere også får mulighed for at købe en elbil, siger ministeren.

