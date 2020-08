Åbn feriekassen på fuld gab og udbetal alle de indefrosne feriepenge til danskerne til efteråret.

Sådan lyder opråbet fra både økonomer og flere borgerlige partier, der vil give dansk økonomi en ekstra stor vitaminindsprøjtning.

Men det ønske bliver fuldstændig afvist af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som holder fast i, at danskerne kun får tre ud af de fem ugers indefrosne feriepenge ind på kontoen.

»Jeg kan sige meget klart, at de to sidste ugers indefrosne feriepenge ikke kommer ud i danskerne i år. Det er godt at have noget tilbage i krudtkammeret til næste år. Desuden er det helt lavpraktisk ikke muligt, fordi feriepengene ikke er optjent endnu,« siger Hummelgaard.

Han peger på, at virksomhederne først ved årsskiftet har sidste frist på at indeberette, hvor meget deres medarbejdere har optjent i det indefrosne ferieår.

»At vi overhovedet kan udbetale tre ugers feriepenge i slutningen af september eller starten af oktober er en svær teknisk øvelse,« siger han.

Før sommerferien besluttede et bredt flertal, at tre ud af fem ugers indsefrosne feriepenge skal udbetales til oktober. Partierne aftalte i samme ombæring, at de til efteråret vil sætte sig sammen og diskutere, om de resterende to ugers feriepenge også skal ud og svømme.

»Jeg kan ikke afvise, at de sidste to uger kan komme i spil næste år. Men folk må ikke gå i forhåbning om, at alle feriepengene kommer nu, for det sker ikke,« siger Peter Hummelgaard.

Venstres Troels Lund Poulsen taler med pressen inden forhandlinger i Finansministeriet i København, søndag den 14. juni 2020. Der forhandles om bl.a. feriepenge og en sommerpakke, der skal stimulere økonomien under coronakrisen.

Både den borgerlige opposition og økonomer har ellers presset på for at få de sidste to ferieuger udbetalt.

»Danskerne skal som udgangspunkt have alle deres indefrosne feriepenge her til efteråret. Dansk økonomi har det hårdt, så det giver god mening også at se på de sidste to ferieuger,« sagde Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, til B.T. i tirsdags.

Også cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen har været på barrikaderne for at presse de sidste feriepenge ud til danskerne.

»Det er svært at se argumenterne imod udbetaling af de to sidste ugers feriepenge. Da politikerne i sin tid valgte at indefryse danskernes feriepenge, var argumentet, at man var bange for overophedning. Det argument er helt væk nu, hvor ledigheden er steget mærkbart,« proklamerede han tidligere på ugen.

Oprindeligt skulle de indefrosne feriepenge først være udbetalt ved pensionsalderen. Men på grund af coronakrisen besluttede politikerne, at nogle af pengene allerede nu skal pumpes ud i samfundet for sparke gang i forbruget.

De tre ugers feriepenge svarer til 59 mia. kr. før skat. Men det er langt fra sikkert, at alle milliarderne bliver udbetalt, fordi man selv kan ansøge dem.

En ny undersøgelse fra Kantar Gallup viser nemlig, at hver fjerde dansker slet ikke vil have pengene udbetalt, blandt andet fordi danskerne med høje indkomster skal betale topskat af dem.

»Der bliver gjort til et alt for stort problem, at man selv skal ansøge om dem. Det er et flueben på borger.dk og et NemID i hånden. Så får man feriepengene udbetalt,« siger Peter Hummelgaard.