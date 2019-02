En række partier kritiserer minister for at være for langsom med at indføre kvoter for muslinger og østers.

Der kan være forskellige udlægninger af, hvor hurtigt tingene bliver gjort. Som for eksempel når skraldet skal bæres ned.

Det er, hvad sagen om begrænsning af kvoter for muslinger og østers drejer sig om. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) afviser, at hun har været for langsom i optrækket.

- Jeg skulle bare have vidst det, I skulle bare have bedt mig om at gøre det, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) på et samråd fredag.

Hun har hidtil været tavs som en østers, ifølge kritikere, men på samrådet svarede hun igen.

Hun mener ikke, at hun har forhalet processen med at begrænse kvoter på få hænder trods kritik fra en række af Folketingets partier, herunder regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

- Det er da klart, vi kunne have gjort det her meget hurtigt, det ser vi i november, hvor vi ændrer aftalen og sender bekendtgørelsen i høring. Der gør vi det meget hurtigt, siger hun.

Sagen handler om en begrænsning af antallet af østers- og muslingelicenser, som alle Folketingets partier i 2018 blev enige om.

Kritikken går på, at der gik mere end fem måneder, fra aftalen om kvotebegrænsning blev indført, til der forelå en bekendtgørelse.

Fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) har truet med at stoppe på sin post, da han finder arbejdet med ministeren "anstrengende".

Fiskeriministeren påpeger omvendt, at der har været flere møder, hvor emnet ikke er dukket op, uden at nogle af Folketingets partier har undret sig over det.

Desuden nævner hun, at der ikke kunne lovgives med tilbagevirkende kraft.

Partierne mener, at ministeren har trukket lovgivningsarbejdet i langdrag. Dansk Folkeparti har luftet muligheden for at give ministeren en næse.

Det har samtidig provokeret partierne, at Eva Kjer Hansen i efteråret har været på besøg hos Svend Søe Bonde, en af kvotebegrænsningens største modstandere.

Her blev hun budt på champagne og østers i dennes østersbar i Glyngøre. Ministeren fremhæver, at hun også mødtes med foreninger og borgmesteren.

- Jeg synes, det er interessant, at jeg skal afhøres i, hvilke besøg jeg foretager mig rundt omkring.

- Det var faktisk en meget berigende lørdag i forhold til at komme omkring de problemstillinger og udfordringer, der er i fiskeriet, siger hun.

