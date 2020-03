Der kommer her og nu ikke tillæg til dagpenge som følge af coronakrisen, siger Peter Hummelgaard.

Det er ikke på bordet, at ledige skal have et ekstra tillæg til dagpengene, selv om coronasituationen skaber utryghed blandt de ledige.

Sådan lyder meldingen fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), skriver erhvervsmediet Finans.

En stribe fagforbund har ellers foreslået at forhøje dagpengesatsen på grund af coronakrisen.

- Det er ikke noget, vi på nuværende tidspunkt arbejder med, siger Peter Hummelgaard til Finans.

Han åbner dog for, at der kan kigges på vilkårene for ledige senere, hvis situationen ender med at sætte sig som en økonomisk krise. Men forhåbningen er, at det ikke går så galt.

Enhedslisten har bakket op om forslaget, der går på at hæve dagpengesatsen med en tredjedel, så man ender på 25.000 kroner om måneden. Den fulde dagpengesats er nu på cirka 19.000 om måneden.

Forslaget om et coronatillæg blev fremført af 3F's formand, Per Christensen, søndag.

Torsdag i sidste uge blev regeringen sammen med alle Folketingets partier enige om en hjælpepakke til erhvervslivet, som er hårdt ramt af coronaudbruddet.

Med i den pakke var der også tiltag for dagpengemodtagere. Det er svært at finde et job på grund af coronaudbruddet i Danmark, mener Folketingets partier.

Derfor får dagpenge- og sygedagpengemodtagere lempeligere vilkår i perioden 9. marts til 9. juni.

Aftalen betyder blandt andet for dagpengemodtagere, at den lediges dagpengeanciennitet i perioden ikke tæller med. Det vil dog være en betingelse, at man er medlem af en a-kasse.

Per Christensen roste tiltaget torsdag i sidste uge, men gjorde det allerede samme dag klart, at han fortsat gerne vil se på dagpengesatsen.

Søndag kom han med de konkrete tal i forslaget, som altså nu - i hvert fald i første omgang - er blevet afvist af beskæftigelsesministeren.

/ritzau/