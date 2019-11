SF vil have varer fra israelsk besatte områder væk fra hylderne, men det afviser udenrigsministeren.

EU-Domstolen fastslog tidligere i denne uge, at fødevarer, der stammer fra en af Israels bosættelser eller et af de besatte områder, skal mærkes.

Det betyder, at det skal fremgå tydeligt af emballagen, når fødevarer, der sælges i et EU-land, kommer fra et af de før nævnte områder.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er meget tilfreds med afgørelsen.

- Den bekræfter EU-Kommissionens gældende regler om mærkning af visse varer fra de israelsk besatte områder, siger han i en skriftlig kommentar.

- Danmark vil derfor fortsat håndhæve reglerne for mærkning af varer fra de besatte områder, men regeringen har ingen planer om at gå enegang i Europa og boykotte varer fra de besatte områder, siger han.

SF ønsker, at der slet ikke skal være varer fra de af Israel besatte områder på hylderne i danske butikker.

- Danmark bør helt forbyde varer fra besatte palæstinensiske områder. Nu får vi et klistermærke, og det er udmærket. Men jeg kan ikke se, hvorfor de varer overhovedet skal på hylderne, skriver politisk ordfører Karsten Hønge (SF) i en mail.

- De israelske bosættelser er ulovlige, og vi kan ikke bare blive ved med at lukke øjnene og indirekte bakke op om deres undertrykkelse af palæstinenserne, siger han.

Jeppe Kofod er altså uenig med Karsten Hønge i, at det vil være det rette at forbyde fødevarer fra de besatte områder på de danske indkøbshylder.

- Det er simpelthen ikke den rette strategi for at lægge et effektivt pres på den israelske regering for en tostatsløsning (mellem Israel og Palæstina, red.).

- Dels er der ikke juridisk mulighed for dansk enegang, da handelssanktioner hører under EU, dels vil fælles skridt fra alle EU-lande sende et langt mere robust signal.

- Afgørelsen er i øvrigt helt i tråd med dansk og EU-politik i forhold til den mellemøstlige fredsproces, og den er med til at fastholde muligheden for en levedygtig tostatsløsning på konflikten, siger udenrigsministeren.

/ritzau/