Regeringen har direkte opfordret Klimarådet til at holde sig fra kritik af det uafhængige organ ifølge kritik.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser blankt beskyldninger om, at han skulle have udøvet et politisk pres på Klimarådet, som er et uafhængigt organ.

- Kritikken er grebet fuldstændig ud af den blå luft. Jeg har på intet tidspunkt dikteret, hvad Klimarådet skulle arbejde med.

- Klimarådet er uafhængigt, og jeg har været godt tilfreds med Klimarådets arbejde, men det er klart, at der opstår diskussioner om, hvad deres anbefalinger er i forhold til det politiske, siger han.

Afgående formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, siger til Politiken, at regeringen direkte har opfordret Klimarådet til at holde sig fra kritik af den førte politik.

Formanden, som også er økonomiprofessor, går af, fordi hans periode på fire år er udløbet, og regeringen peger på en anden, der skal tage over.

Det skyldes, at hele klima og energipolitikken er meget mere orienteret mod markedet end før ifølge ministeren.

- Det er naturligt med en person, som har en mere markedsorienteret og erhvervsmæssig tilgang til klimapolitikken. Derfor har regeringen valgt at pege på Peter Mølgaard, som har massiv erfaring på det område som professor på CBS, siger ministeren.

Spørgsmål: Nogle vil måske opfatte det som en mere erhvervsvenlig formand?

- Det er en balance, og det er ikke alene formanden, der afgør kursen i rådet. Der skal selvfølgelig også være repræsentanter i det øvrige råd, som repræsenterer klimaudfordringen, siger Lars Christian Lilleholt.

Klimarådet kritiserede i den første rapport i 2015, at den nuværende regering ikke levede op til den tidligere røde regerings målsætning om, at CO-udslippet skulle falde med 40 procent inden 2020.

Men ministeren mener, at det er mere relevant at holde den nuværende regering op på dens egne målsætninger.

Spørgsmålet er, om rådet er uafhængigt, hvis det kun rådgiver om de målsætninger, som regeringen stiller op.

- Klimarådet skal være og er uafhængigt, og jeg blander mig ikke de anbefalinger, der kommer fra Klimarådet. Men jeg vil forbeholde mig retten til at diskutere de anbefalinger, der kommer fra Klimarådet, siger ministeren.

