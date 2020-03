I nyt hastelovforslag foreslår regeringen fængsel for at stjæle håndsprit fra hospitalet for over 200 kroner.

Regeringens støttepartier kræver, at bagatelgrænsen for tyveri af håndsprit bliver højere i nyt hastelovforslag. I dag koster det en bøde på 500 kroner, men fremover skal det takseres med ubetinget fængselsstraf på mellem 10 og 30 dage.

Men det afviser justitsminister Nick Hækkerup (S) fra talerstolen i Folketingssalen. Lovforslaget skyldes, at ressourcerne er knappe på grund af coronakrisen.

- Der skal være forskel i straffen, og med dette lovforslag er der ikke ubetinget fængsel for at stjæle en håndsprit alle steder. Det er det, der er proportionaliteten i det.

- Det er der, hvis man gør det på et hospital eller en lægeklinik, hvor det er afgørende at have til rådighed, siger han.

Der er en mindstegrænse på 200 kroner, og samtidig skal tyveriet være begået fra sundhedspersonale på for eksempel et hospital eller et apotek.

SF og Enhedslisten vil have en højere grænse, men afviser ikke at stemme for. De Radikale kræver indrømmelser for at stemme for, mens Alternativet overvejer at stemme nej.

De Radikale undrer sig over, at der skal være forskel i straffen, hvis en person fra fysioterapien på et hospital stjæler håndsprit, mens en anden person stjæler en håndvægt.

Det er der en god grund til ifølge ministeren.

- Selvfølgelig er det ikke lige meget, når man stjæler begrænsede værnemidler. Det er en verden til forskel, om man stjæler håndvægte eller håndsprit. For vi mangler ikke håndvægte, men håndsprit er en begrænset ressource, siger Nick Hækkerup.

Såfremt hastelovforslaget vedtages, står det til at udløbe 1. marts 2021, medmindre et politisk flertal forlænger det.

Enhedslisten er normalt imod "symbolpolitik", men vil alligevel stemme for denne gang.

- At stjæle værnemidler er det stik modsatte af solidaritet og sammenhold. Vi er normalt ikke meget for signalpolitik, men kald det bare signalpolitik, det kan være, det ikke har den store virkning på de tomhjerner, der laver den slags ting.

- Det er vigtigt, at proportionerne er i orden. Loven skal ikke bruges til at sende en sosu-assistent eller en læge i fængsel, fordi vedkommende tager en håndsprit. Folk vil jo grine af det, siger folketingsmedlem Søren Søndergaard (EL).

