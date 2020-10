Nu kan kulturinstitutioner, foreningsliv og idrætsaktører fortsat holde hjulene i gang, siger kulturminister.

En ny politisk aftale, der blev indgået af regeringen og et flertal af Folketingets partier sent tirsdag aften, sikrer blandt andet mere hjælp til kulturen, idrætten og foreningslivet.

Det fortæller kulturminister Joy Mogensen (S).

- Med aftalen holder vi hånden under de økonomisk pressede kulturinstitutioner, foreningslivet og idrætsaktørerne rundtomkring i landet, så de fortsat kan holde hjulene i gang, siger hun.

Aftalen sikrer, at en lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til 31. januar 2021.

Det gælder blandt andet de generelle kompensationsordninger til faste omkostninger og kompensationsordningen for arrangører, ligesom at det gælder kompensationsordningen til kunstnere.

Aftalen indebærer også, at aktivitetspuljen videreføres med 300 millioner kroner, og at puljen til breddeidrætten og foreningslivet videreføres med 150 millioner kroner.

Samtidig afsættes der midler til en ny kompensationsordning for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet. Og der etableres en ny biografpulje og et nyt genstartsteam, der skal understøtte nye, kreative løsninger i kultur-, idræts- og foreningslivet inden for rammerne af de gældende restriktioner.

- Men det er klart, at vi vil løbende holde øje med, om der er nogle, vi ikke har kunnet identificere, og som bliver ramt på en måde, som vi ikke har kunnet forudse, siger kulturministeren.

- Men overordnet set har vi nu en indsats, der støtter aktivitet, og som også er med til at udvikle kultur-, idræts- og foreningslivet. Og dermed går vi stærkere ind i en meget uforudsigelig vinter, siger hun.

Joy Mogensen understreger, at hun godt er klar over, at vinteren bliver hård for alle i kultur-, idræts- og foreningslivet.

- Derfor har det også været vigtigt for mig, at kulturlivet også kan søge de generelle ordninger, der findes for resten af erhvervslivet.

- Det gør, at jeg relativt sikkert kan sige, at vi kommer bredt omkring. I denne her aftale opfinder vi eksempelvis også en ny indsats, der handler om arbejdslegater til kunstnere, siger ministeren.

I aftalen er der afsat 25 millioner kroner til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under coronakrisen.

