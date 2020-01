Kontrollen med brugen af penge fra skatteborgerne er mere mangelfuld hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, end det hidtil har været fremme.

Det erkender forsvarsminister Trine Bramsen (S) over for B.T.

I starten af december kom det frem, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ved indkøb på vedligeholdelsesområdet har handlet i strid med reglerne.

Hele 54 af 64 projekter på dette område levede ikke op til basale krav om registrering, dokumentation og ikke mindst kontrol af indkøbene, lød det i redegørelsen fra Rigsrevisionen.

Skandalen dag for dag Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse. B.T. gennemgår her skandalens forløb. November 2016: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmelder til Midt- og Vestjyllands Politi en medarbejders mulige svindel med Forsvarets penge. Oktober 2018: Forsvarsministeriets økonomidirektør samt to kontorchefer i ministeriet får en mail sendt fra lederen af Forsvarsministeriets Interne Revision. Her står der, at der er 'huller' i processerne og i kontrollerne med nogle af ministeriets penge. Der står dog intet om politianmeldelsen i styrelsen. April 2019: Midt- og Vestjyllands Politi er færdig med efterforskningen og sender sagen til politikredsens anklagemyndighed. Maj 2019: Rigsrevisionen indleder en undersøgelse af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det sker, efter Rigsrevisionen er blevet kontaktet af en såkaldt whistleblower, der slår fast, at der sker ulovlige køb i styrelsen. 4. december 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kontaktes i al hemmelighed af Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, der fortæller, at Rigsrevisionen har hård kritik på vej. 6. december 2019 kl. 10: Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er rejst tiltale mod to tidligere ansatte hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner. Ligeledes er der rejst tiltale mod tre andre for medvirken til bestikkelse og mandatsvig. 6. december 2019 kl. 11: Rigsrevisionen fremlægger en rapport om problemerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rapporten viser, at der nærmest har været frit spil til at svindle. Rigsrevisionen har således fundet fejl i 54 af de 64 indkøb, den har undersøgt. »Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne, ved præsentationen af rapporten. 9. december 2019: Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, erkender i et notat til ministeren, at han seks gange fra september til november er blevet informeret om skandalen og da burde have informeret ministeren. 10. december 2019: Trine Bramsen vælger at tjenestefritage direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der dog får ny stilling. Til gengæld får sagen ikke nogen konsekvenser for departementschef Thomas Ahrenkiel.

Formand for Statsrevisorerne Henrik Thorup offentliggjorde den kritiske rapport fra Rigsrevisionen.

Og han kaldte både resultaterne for 'chokerende', 'rystende' og det værste, han i sine 20 år som statsrevisor har været ude for.

Trine Bramsen reagerede på kritikken ved at sende et rejsehold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedkontor, der ligger i Hjørring.

Og allerede efter cirka en måneds undersøgelse ligger det fast, at skandalen med manglende kontroller er større end det, Rigsrevisionen kunne fortælle 6. december.

»Jeg kan ikke gå i detaljer med, hvad rejseholdet har fundet. Mange af tingene er først ved at blive undersøgt nu, for det er mistanker. Men det, jeg kan sige, er, at den bekymring, jeg havde inden jul, at kontrollerne var hullede flere steder end bare på vedligeholdelsesområdet, den er desværre blevet bekræftet,« siger Trine Bramsen.

Faktum er, at to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er tiltalt for at svindle med 1,8 mio. kr. til blandt andet nyt tag og renovering af et privat hus.

Og det kan altså slet ikke afvises, at den manglende kontrol betyder, at flere har begået svindel uden at blive opdaget.

(ARKIV) Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er kaldt i samråd om indkøbs- og regnskabsforholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på Christiansborg, torsdag den 12. december 2019. Efter en svindelsag i 2013 lovede revisionschef, at der blev strammet på Forsvarets økonomistyring. I dag martrer en lignende svindelsag Forsvarsministeriet. Det skriver Ritzau, fredag den 13. december 2019.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere (ARKIV) Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er kaldt i samråd om indkøbs- og regnskabsforholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på Christiansborg, torsdag den 12. december 2019. Efter en svindelsag i 2013 lovede revisionschef, at der blev strammet på Forsvarets økonomistyring. I dag martrer en lignende svindelsag Forsvarsministeriet. Det skriver Ritzau, fredag den 13. december 2019.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Man skal have for øje, at der er tale om mange tusinde transaktioner, så derfor er det ikke noget, man bare kan komme udefra og få det fulde overblik over,« siger Trine Bramsen.

I alt mangler der svar på to spørgsmål.

Det første er dette:

Hvad er det præcis for ny brug af penge, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ladet finde sted uden at kontrollere, om de er relevante og lovlige?

Trine Bramsen kommer med et konkret eksempel som svar.

»Det besværliggør, at der er lavet serviceaftaler, der gør, at hvis der blev slået græs i Haderslev, så har man meldt det ind til Ejendomsstyrelsen oppe i Hjørring, og så har man skullet kontrollere, om der er slået græs i Haderslev,« siger hun og tilføjer:

»Hele det setup har haft nogle mangler.«

Som B.T. søndag afdækkede, fik ministeriets økonomidirektør og to kontorchefer i oktober 2018 mail om hullerne i kontrollen.

Det andet spørgsmål er derfor dette:

Har ledelsen i Forsvarsministeriet været bevidste om, at mange transaktioner er gået igennem uden den nødvendige kontrol?

»Der er fulgt op på det her. Ifølge den information, jeg har fået, er der sat større arbejde i gang med at følge op på den manglende kontrol, efter man er gjort bekendt med det. Men det er så bare ikke sket i Ejendomsstyrelsen,« svarer Trine Bramsen.

Ind til videre er direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Hans Jørgen Høyer ligesom ministeriets koncernstyringsdirektør, Per Pugholm Olsen, blevet fritaget for tjeneste grundet skandalen.

Hans J. Høyer. Arkiv/2018. Foto: Lars Bo Axelholm Vis mere Hans J. Høyer. Arkiv/2018. Foto: Lars Bo Axelholm

Som det har været fremme, udløb Høyers kontrakt i midten af 2019, og her fik han udbetalt 696.277 kr. som et såkaldt fratrædelsesbeløb.

Det skete, selv om han slet ikke fratrådte, men fortsatte i stillingen som øverste chef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på en ny åremålskontrakt fra 1. november sidste år.

Trine Bramsen, er meldingen til dig, at den tjenestefritagede direktør fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse var informeret flere gange om, at der var huller i kontrollen?

»Ja, og han har igangsat nogle initiativer, der så bare ikke har været tilstrækkelige. Det står i hvertfald klart for mig,« siger hun.