Den nyudnævnte minister Tommy Ahlers fortæller nu, at han er både til mænd og til kvinder. Det sker i et interview med Euroman. Tommy Ahlers - kendt fra DR-programmet 'Løvens hule' - har valgt at tale om sin seksualitet, fordi folk - med hans ord - 'interesserer sig for hans privatliv på et andet niveau'.

»Når folk nævner, at de har hørt et rygte, så forklarer jeg dem, at det ikke er et rygte, for der er ikke en snert af fiktion i det. Det passer. Men sandheden er så også, at jeg er kommet frem til, at jeg både er til mænd og kvinder,« siger han til Euroman.

Uddannelsesminister Tommy Ahlers (V). Foto: Søren Bidstrup Vis mere Uddannelsesminister Tommy Ahlers (V). Foto: Søren Bidstrup

Det har været vigtigt for ham, at folk ikke får den opfattelse, at han går og gemmer sig. Udmeldingen skal ifølge ham også ses i lyset af, at der efter sigende har floreret rygter på Folkemødet og i det politiske miljø, om, at erhvervsmanden - der ellers har to børn fra et tidligere ægteskab - skulle være til mænd.

Tommy Ahlers blev skilt i 2012. De næste fire år troede han, at han udelukkende var til mænd, men på et tidspunkt indså han, at han alligevel var tiltrukket af kvinder. For et år siden mødte han en 'pige', som han blev glad for, og som han stadig ses med.

Den 2. maj blev Tommy Ahlers Danmarks nye uddannelses- og forskningsminister.