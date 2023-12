Flere ansøgninger om julehjælp får social- og boligministeren til at afsætte ekstra ti millioner kroner i år.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) lægger op til, at der skal afsættes ti millioner kroner ekstra til uddeling af julehjælp i år.

Det skriver ministeren i et brev til Venstres socialordfører, Anni Matthiesen.

De ekstra midler skal tilføres, fordi de organisationer, der uddeler julehjælp, igen i år oplever en stigning i antallet af ansøgninger, lyder det i brevet.

- Jeg vurderer, at der er behov for yderligere tiltag for at hjælpe socialt udsatte familier med børn, der er økonomisk klemte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver, skriver ministeren.

For omkring tre uger siden opfordrede Anni Matthiesen selv til, at der skulle findes "en ekstra pose penge", hvorfor hun ville "tage en snak med ministeren".

- Jeg synes, det er helt naturligt, at man prøver at hjælpe de her familier, uanset om det er børn eller enlige mødre.

- Jeg tror næsten, det er alle steder i landet, at man har ventelister til julehjælpen, siger socialordføreren tirsdag.

Hun mener, at der har været en bunden opgave i at finde de ekstra midler, som vil gøre en stor forskel, lyder det.

- Når vi er i en situation, hvor der er forholdsvis mange penge at dele ud af, så kan vi ikke være bekendt ikke at finde penge til den her gruppe af mennesker, siger hun.

De ekstra ti millioner fordeles som et direkte tilskud til de 21 organisationer, der har fået tilskud fra ansøgningspuljen til støtte til landsdækkende uddeling af julehjælp.

Organisationen Blå Kors har tidligere i november meldt ud, at man har modtaget rekordmange ansøgninger.

Hos Mødrehjælpen har man også oplevet en stigning. I løbet af de første 14 dage i årets ansøgningsvindue havde organisationen modtaget 9000 ansøgninger. Sidste år var antallet 6600.

I 2019 blev der afsat fem millioner årligt til en ansøgningspulje til julehjælp.

Sidste efterår besluttede et flertal i Folketinget at forhøje puljen med ti millioner, mens der lige op til jul sidste år blev tilført yderligere 50 millioner.

/ritzau/