»Der er ikke den uddannelse i Danmark, som du ikke kan tage, selvom du er ordblind.«

Det siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye efter en sag om en ordblind pige, som læste i det danske uddannelseskatalog, at hun ikke kunne blive uddannet som skilteteknikker, netop fordi hun var ordblind.

Men Tesfaye forklarer, at den tekst, som hun har læst, er forkert og forældet.

Han lover nu, at hans ministerie vil gå grundigt gennem hele uddannelseskataloget og sikre sig, at der ikke står nogen steder, at man ikke kan komme ind på den ene eller anden uddannelse, selvom man er ordblind.

»Det er mildest talt uhensigtsmæssigt, at der har stået i uddannelseskataloget, at man ikke kan blive skiltetekniker, hvis man er ordblind,« siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

»Jeg har derfor bedt ministeriet om at fjerne den tekst fra hjemmesiden. Selvfølgelig kan man blive skiltetekniker, selvom man er ordblind,« siger Mattias Tesfaye.

»Jeg har selv en ordblind søn, der skal starte i 5. klasse. Han er hverken klogere eller dummere end alle mulige andre. Han kan præcis det samme, når blot han anvender de hjælpemidler, der findes,« siger ministeren.

Tesfaye har taget affære, efter en far til en pige i 8. klasse var gået på Twitter med en beklagelse.

Hans Tosti – som faren hedder – skrev, han var 'ulykkelig og rasende', fordi hans datter var blevet meget ked af det, efter hun ganske grundigt havde læst om uddannelsen som skiltetekniker på Uddannelsesguiden.dk, som hun meget gerne ville ind på, når hun på et tidspunkt havde nået alderen til det.

Her stod 'Det er vigtigt, at du ikke er farve-, tal- eller ordblind', hvilket havde gjort datteren ked af det, da hun netop drømte om at blive skiltetekniker.

'Hun er mega kreativ, har sans for form og farve og er i øvrigt dygtig til at benytte sig af sine hjælpemidler, der skal gøre dysleksien til en sekundær udfordring,' skrev Hans Tosti på Twitter og uddybede i et andet tweet:

Jeg er på samme tid enormt ulykkelig OG rasende på samme tid. På min datters vegne. Hun er ordblind, går i 8. klasse og synes det er svært at navigere i uddannelse. Endelig finder hun noget, hun føler sig sikker på at kunne gøre sig positivt gældende i. (forts.) — Hans Tosti (@hanstosti) June 28, 2023

'Derfor er jeg så ked af og rystet over, at EUD-systemet ikke kan rumme en elev, kun ud fra den forudsætning at vedkommende er ordblind,' skrev han.

Men han og datteren kan altså ånde lettet op. Det samme gælder alle danske ordblinde, som drømmer om at tage en uddannelse.

»I dag har vi hjælpemidler, der sikrer, at ordblinde sagtens kan gennemføre enhver uddannelse, som vi har i Danmark. Det gælder skiltetekniker såvel som hjernekirurg,« siger Mattias Tesfaye, som fortsætter:

»Det, der står, er forældet. Derfor er det meget vigtigt, at der ikke står nogen steder på ministeriernes hjemmesider, at der er nogle uddannelser, som man ikke kan tage, hvis man er ordblind,« siger han.

Ministeren beder nu sit ministerium om at kigge resten af uddannelseskataloget igennem, så alle lignende begrænsninger om ordblindhed bliver fjernet.

»Det bliver først efter sommerferien, men ministeriet kigger på resten. Der kan sagtens gemme sig forældede formuleringer,« siger Mattias Tesfaye.

Hans Tosti, som fik sagen til at rulle med sit tweet, er meget tilfreds med Mattias Tesfayes udmelding.

»Jeg er meget glad på min datters vegne. Selvfølgelig er det problematisk, at ministeriet så længe har haft det her stående på deres hjemmeside, men når det er sagt, så synes jeg, det er meget positivt, at man nu sikrer en fair og lige adgang for alle,« siger han.

Mattias Tesfaye har kontaktet Malerforbundet, som repræsenterer danske skilteteknikere, og gjort forbundet opmærksom på, at han fjerner teksten om, at ordblinde ikke kan blive skilteteknikere.

Han forklarer, at han gerne indgår dialog med forbundet og andre, såfremt der er et ønske om yderligere støtte til ordblinde i den forbindelse.