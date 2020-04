Fase 1 i den gradvise genåbning er i gang, men hvad næste fase bringer, vides ikke, mener Simon Kollerup.

Virksomheder skal ikke genåbne uden at have koordineret det med myndighederne først. Og de skal ikke genåbne for tidligt midt i coronakrisen.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) efter en uge, hvor der især var total forvirring omkring åbningen af de zoologiske haver i København, Aalborg, Odense og Givskud.

- Langt størstedelen af erhvervslivet har været meget ansvarlige under corona.

- Det har været en særdeles hård tid i de seneste måneder, og det har været imponerende at opleve, hvordan store og små virksomheder i alle dele af landet har sat hensynet til smitterisiko og kundernes og medarbejdernes sundhed først. Det vil jeg gerne rose dem for, siger Kollerup i en skriftlig kommentar.

Tirsdag meddelte de fire zoologiske haver, at de ville åbne igen 1. maj. De havde fået Rigspolitiets accept, var meldingen.

Men onsdag lød det fra både erhvervsministeren og justitsministeren, at det ville være en dårlig idé.

Efterfølgende ændrede Rigspolitiet retningslinjer. Nu fremgår det, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at åbne forlystelsesparker og zoologiske haver, som hidtil har været lukket.

Det er ifølge Kollerup "sundhedsmyndighedernes vurdering, at det er uhensigtsmæssigt, hvis der sker en ukoordineret åbning af lokaliteter med mange mennesker, som hidtil har holdt lukket".

- Der er som bekendt iværksat en gradvis og kontrolleret genåbning af det danske samfund. Og som justitsministeren og jeg for få dage siden gav udtryk for, så bliver den tilgang udfordret, hvis der sker en ukoordineret åbning.

- Jeg vil ikke forholde mig til enkelte virksomheder. Men jeg vil på regeringens vegne opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en tidlig genåbning, eller på hvad der skal ske i maj måned, før der er blevet taget samlet stilling til næste fase af genåbningen, siger Kollerup.

Første fase af genåbningen af Danmark er igangsat. Blandt andet er vuggestuer, børnehaver og skoler for de mindste elever blevet åbnet igen. Samt liberale erhverv som frisører.

Næste fase af den gradvise åbning ventes at finde sted fra 10. maj. Forhandlingerne om den videre genåbning er i gang blandt Folketingets partier.

Det har ikke været muligt at interviewe Kollerup lørdag, da ministeren er forhindret af familiære årsager.

