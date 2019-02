Ikke alle danske virksomheder er klar på et muligt brexit uden aftale. Og det bekymrer skatteministeren.

Det står fortsat hen i det uvisse, hvordan Storbritanniens udtræden af EU ender. Landet træder ud den 29. marts, hvis ikke skilsmissen med EU bliver udsat, som premierminister Theresa May for nylig har åbnet døren på klem for.

Men selv om et brexit uden aftale muligvis blot er cirka en måned væk, er ikke alle de danske virksomheder rustede til de mulige konsekvenser.

Det får nu skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at advare de små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke har styr på papirerne.

- Jeg er bekymret for den del af virksomhederne, som ikke er vant til at handle med lande uden for EU.

- De er måske ikke lige opmærksomme på, at der er en del ting, der skal på plads, for at de fortsat kan importere og eksportere til Storbritannien. Det kan ramme deres overskud, så de er nødt til at handle nu, siger han til Politiken.

Skatteministerens bekymring er opstået, fordi de værktøjer, som skatteforvaltningen stiller til rådighed for at hjælpe virksomhederne igennem de nødvendige procedurer, ikke bliver brugt i så høj grad, som man havde håbet.

Skatteforvaltningen har ansat 50 ekstra medarbejdere, afholdt flere informationsmøder og oprettet en hotline, som virksomhederne kan bruge til at få hjælp og rådgivning.

- Men der er få virksomheder, der har henvendt sig. Det tager ikke dage eller måneder at få styr på dokumenterne.

- Jeg håber virkelig, at flere vil gøre sig den ulejlighed at undersøge, hvordan de kan forberede sig så godt som muligt, siger Karsten Lauritzen til Politiken.

Organisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer støtter alle op om ministerens opråb.

SMVdanmark, interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder, deler også ministerens bekymring. Organisationen er selv begyndt at advare mod de problemer, virksomhederne kan løbe ind i.

- Jeg tror ikke, at ret mange danskere, og slet ikke de små og mellemstore virksomheder, har haft fantasi til at tro, at briterne ville lade det gå så langt, som det ser ud nu.

- Derfor har man nok ikke troet, at man ville ende i den her situation. Derfor skal man som lille virksomhed arbejde hurtigt nu, siger Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVdanmark, til Ritzau.

Ifølge ham kan manglende parathed i værste tilfælde betyde, at virksomheder må lukke.

