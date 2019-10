Der vil gå fem år, før at minimumsnormeringer vil være fuldt indført, siger finansministeren på pressemøde.

Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver vil ikke blive fuldt indført med regeringens første finanslov. Det vil først ske i 2025.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde, hvor han fremlægger regeringens forslag til en finanslov for 2020.

- Vi har indgået en aftale med De Radikale, SF og Enhedslisten om at indføre minimumsnormeringer i 2025. Derfor kommer vi ikke til at nå i mål med minimumsnormeringer på denne finanslov. Men vi kan tage et skridt, siger Nicolai Wammen.

I finanslovsforslaget har regeringen afsat 2,1 milliard kroner til en reservepulje, der blandt andet skal dække minimumsnormeringer, grøn omstilling og kultur.

Den pulje er alt for lille, hvis man skal i mål med et løft af velfærden og den grønne omstilling, lyder kritikken fra regeringens støttepartier.

- Der skal findes flere penge, hvis vi for alvor skal kunne imødekomme folkekravet om minimumsnormeringer og i gang med at nå vores ambitiøse klimamålsætning allerede fra næste år, lyder det blandt andet fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Det er forventeligt, at støttepartierne har ønsker, som koster flere penge, end der er, mener Nicolai Wammen.

- To milliarder kroner er mange penge, men de partier, vi skal forhandle med, vil have ønsker, som overstiger 2 milliarder, og så må man prioritere, siger finansministeren.

Han svarer ikke direkte på, om forældre til børn i daginstitutioner allerede i det kommende år vil kunne mærke, at arbejdet med minimumsnormeringer er i gang.

