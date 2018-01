Mindst 13 familiemedlemmer til folketingspolitikere er blevet truet ifølge spørgeskemasvar til Berlingske.

København. 18 medlemmer af Folketinget oplyser til Berlingske, at de har oplevet trusler på livet. Det skriver avisen mandag.

Avisen har sendt et spørgeskema ud til alle 179 medlemmer af Folketinget. 63 har svaret, og derfor er det svært at sige præcist, hvor mange politikere der mener at være blevet truet på livet.

Men af de 63 har 18 svaret, at de har modtaget trusler på livet. Det står ikke klart hvor mange af de 18, der har politianmeldt truslerne. Men avisen fremhæver to eksempler, hvor det er tilfældet.

Berlingske skriver, at i alt 22 tilfælde af chikane og trusler er blevet politianmeldt.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), opfordrer i artiklen til, at alle tilfælde politianmeldes.

Avisen bringer også en række eksempler på beskeder til politikere. Nogle af eksemplerne lyder som følger:

- Du skulle simpelthen tortureres yderst langsomt og smertefuldt til døde.

- Du fortjener et syrebad, mens dine børn kigger på.

- Tror du ikke, du skulle tage og holde din kæft, inden du får kuglen som den landsforræder, du er.

- Du skal halshugges.

Flere politikere udtrykker over for Berlingske en bekymring over beskederne og giver udtryk for, at mængden af chikane og trusler vokser.

Truslerne og chikanen bekymrer Ulrik Kjær, der er professor i statskundskab ved Syddansk Universitet.

- Det handler om noget så fundamentalt, som hvorvidt vi kan få et politisk spil, som flertallet har aftalt med hinanden, til at fungere, siger han til Berlingske.

Et andet eksempel fra Berlingskes artikel er et opslag fra en lukket Facebook-gruppe for forældre til tvangsfjernede børn.

I opslaget foreslår en mor, at gruppens medlemmer deltager i en demonstration, der skal ende på socialminister Mai Mercados (K) privatadresse med "fakler og høtyve".

Ministeren oplyser til Berlingske, at hun har taget kontakt til politiet, samt at der ikke vil være nogen hjemme den dag, demonstrationen er varslet til at finde sted.

/ritzau/