En ugelang regeringskrise i Grønland ser ud til at være ovre, da landsstyreformand danner mindretalsregering.

Nuuk. En mindretalsregering med støtte fra Demokraterne er kommet på plads i Grønland efter en ugelang regeringskrise.

Det siger landsstyreformand Kim Kielsen fra socialdemokratiske Siumut på et pressemøde tirsdag ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq.

Kielsen selv vælger at fortsætte i spidsen for regeringen.

Dermed kommer regeringen til at bestå af partierne Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai, som har været en del af koalitionen siden foråret, hvor der blev afholdt valg.

Krisen opstod, da selvstændighedspartiet Partii Naleraq 9. september trak sig fra koalitionen, som dermed mistede sit flertal.

I partiet var der blandt andet frustration over, at den danske regering skulle være med til at finansiere en omdiskuteret lufthavnspakke

Men med Kim Kielsens udmelding ser det ud til, at godt tre ugers politisk krise i Grønland foreløbig har fået en ende.

/ritzau/