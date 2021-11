»Vi er bare fyld. Det virker som om, at man bare gerne vil af med os.«

Så kort kan svaret koges ned, når man spørger et af de mindre partier i Odense, hvordan valgkampen går. For den går faktisk nærmest ikke.

»Det er hårdt hele tiden at skulle minde om, at vi faktisk også er her. Men ellers bliver vi bare ikke inviteret med til debatter og vælgermøder,« siger Christel Gall, som står i spidsen for et af de mindre partier - nemlig De LokalNationale.

Hun oplever, at hun sammen med alle andre mindre partier bliver overset i valgkampen denne gang. Der er simpelthen bare ikke en plads til hende.

Så det forsøger hun nu at gøre op med.

»Jeg er så træt af, at vi ikke er inviteret med. Så nu har jeg oprettet en valgcafé i Tarupcenteret, hvor alle partier er velkomne,« siger hun og tilføjer, at det indtil videre er gået godt med det nye initiativ.

»Det er en måde at få mulighed for rent faktisk at tale med nogle af vælgerne. For hvis vi kke kommer til orde, så ved vælgerne jo overhovedet ikke, hvad vi står for,« siger Christel Gall.

De LokalNationales formand fortæller da også, at hele udelukkelsen fra valgkampen har betydet en noget nedslående meningsmåling.

»Det er jo bare dybt frustrerende.«

Men det er faktisk langt fra kun i Odense, at de mindre partier nærmest drukner i de større partiers kampagner.

For i Odenses nabokommune Faaborg-Midtfyn Kommune melder præcis samme historie sig. Spørger man Michelle West, som stiller op for Kristendemokraterne i Faaborg-Midtfyn, så er den nuværende valgkamp faktisk decideret bekymrende.

»Der er ingen debat. Der er blot et fælles og hult forsvar af deres (partierne i byrådet, red.) fælles ånd, hvor deres politiske ståsted er blevet fuldstændig udvisket. Jeg må sande, at det er spild for borgerne at stemme - med mindre alle stemmer går til helt nye kandidater,« skriver Michelle West til B.T.

Ifølge kristendemokraten, så sidder Socialdemokratiet og Venstre så godt i deres stole, at de intet frygter frem mod valget.

»Hvis vi vil have en kommune, der udvikler og forandrer sig til det bedre, så skal der i den grad ske noget andet rent politisk 16. november,« siger Michelle West og fortsætter:

»Lige nu giver man bare hinanden ret, frem for at føre sin politik.«

Og problemerne med at blive hørt og set har nu i Faaborg-Midtfyn Kommune ledt til, at Kristendemokraterne hverken vil pege på en borgmester fra Venstre eller fra Socialdemokratiet.

»Vi kan ikke se det er gavnligt for vælgerne i kommunen, at vi støtter de to ellers sympatiske borgmesterkandidater fra S og V eller de efterhånden ret ensartede partier, de hver især repræsenterer,« skriver Kristendemokraterne i en pressemeddelelse.

Derfor vil de i stedet pege på en borgerlig borgmester fra enten Lokallisten eller Konservative Folkeparti.

»Ingen tør tilsyneladende at bekende kritisk kulør omkring vores siddende borgmester - men det tør jeg godt i form af min funktion som bekymret borger i hans kommune,« siger kristendemokraternes Michelle West.