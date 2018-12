Mindre end to døgn før, at statsminister Lars Løkke Rasmussen skal holde sin nytårstale, har han bedt sine mange følgere på Twitter om hjælp til udpege de vigtigste emner.

'Det er aftenen før aftenen. Et nyt år starter i morgen (mandag, red.), og jeg er ved at lægge sidste hånd på min tale til den 1.1. Hvad er det vigtigste emne?'

Sådan lød statsministerens tweet, som han sendte ud ved 22:30-tiden søndag aften.

Siden væltede det ind med forskellige forslag:

Det er aftenen før aftenen. Et nyt år starter i morgen, og jeg er ved at lægge sidste hånd på min tale til den 1.1. Hvad er det vigtigste emne? #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 30. december 2018

'En garanti for at jeg og mine venner har en leveværdig klode, at leve på når vi blive voksne og skal stifte familie', skriver brugeren William Viksø-Nielsen‏.

'Anstændighed overfor dem, der har brug for støtte og ikke pisk. Mange vil gerne, men kan ikke. Respekt for dem, der er flygtet fra en krig, vi selv deltager i. De flygter ikke for sjov', skriver brugeren KatheBerry1952.

'Det der samler os - ikke det der splitter os', skriver Henrik Fischer‏.

'Hvordan vi får gjort noget ved ulighed, børnefattigdom og klimaet', skriver Peter A Schroeder‏.

En garanti for at jeg og mine venner har en leveværdig klode, at leve på når vi blive voksne og skal stifte familie — William Viksø-Nielsen (@william_viks) 30. december 2018

Det er dog ikke kun almindelige danskere, der har svaret på Lars Løkke Rasmussens tweet. Også politisk kommentator og debattør David Trads, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Nordsjælland, har svaret:

'Klimaet', skriver han kort, hvortil statsministeren har svaret:

'Godt bud. I hvert fald på min top 3'.

Også den tidligere uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har blandet sig i debatten.

Væk med forsvarsforbeholdet - ny afstemning i foråret. Trumps galimatias kræver europæisk samling — Søren Pind (@sorenpind) 30. december 2018

'Væk med forsvarsforbeholdet - ny afstemning i foråret. Trumps galimatias kræver europæisk samling', skriver han.

Noget, der nok næppe bliver omtalt, er spillet Fortnite.

'Noget med Fortnite', foreslog brugeren Anders Dyrstrøm nemlig, hvortil statsministeren svarede:

'Det bliver nok en anden gang. Har kun 15 min', efterfulgt af en smiley.

Det bliver nok en anden gang. Har kun 15 min. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 30. december 2018

I alt har Lars Løkke Rasmussens tweet fået mere end 260 kommentarer.

Han fulgte efterfølgende op med endnu et tweet kort efter midnat natten til mandag, hvor han takkede for de mange bud:

'Nå, har læst i Berlingske Tidende - DK’s førende borgerlige-liberale avis - at man ikke må tweete efter midnat eller efter alkoholindtagelse. Klokken er nu 24, og jeg har det første glad (glas, red.) vin til gode. Så jeg trækker mig - og takker for de mange, gode input til nytårstalen.'

Statsministeren holder sin nytårstale den 1. januar klokken 18:00.