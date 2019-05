Bølgerne gik så højt onsdag aften i Aftenshowet på DR1, at selv den mest garvede surfer ville have haft svært ved at holde sig oven vande.

Debatten mellem Mimi Jakobsen og den kontroversielle partileder Rasmus Paludan udviklede sig så voldsomt, at den tidligere CD-formand Mimi Jakobsen efterfølgende udtalte, at hun ville politianmelde Stram Kurs-formanden.

Til B.T. fortæller hun dog dagen derpå, at hun har fået at vide af en advokat, at hun ikke kan politianmelde Rasmus Paludan for injurier.

Derfor agter hun at forfølge sagen på en anden måde:

»Jeg har fået at vide, at jeg selv kan lægge sag an, så det er jeg i gang med at drøfte med en advokat,« siger hun.

Stemningen mellem Stram Kurs-formanden, Rasmus Paludan, og Mimi Jakobsen blev decideret ondskabsfuld, da den garvede eks-politiker sammenlignede Stram Kurs med 1930'ernes Tyskland, hvor nazisterne havde magten.

»Hun minder allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i hele verden,« lød det prompte fra Rasmus Paludan, der derefter kaldte den tidligere leder af Centrum-demokraterne for et 'nazi-svin'.

Dagen derpå er det stadig en rystet Mimi Jakobsen, som B.T. får fat i.

»Jeg vil stadig fastholde, at jeg aldrig har hørt noget lignende i mine 30-40 år i politik,« siger Mimi Jakobsen og fortsætter:

»Jeg er ikke nem at chokere, men jeg må indrømme, at jeg blev overrasket, og at jeg et sekund overvejede at gå. Men så sagde han, at jeg da bare kunne gå, hvilket fik mig til at tænke, at det da var det sidste, jeg ville gøre.«

Ifølge Mimi Jakobsen havde hun svært ved at forholde sig roligt, da Rasmus Paludan kaldte hende for et nazisvin, og hun har altså her dagen efter allerede været i kontakt med en advokat, der skal rådgive hende i, hvordan hun lægger sag an mod ham.

»Det, der skete i går, var historisk. Det er meget vigtigt, at vi ikke tier en mand som ham ihjel. Vi, der har en platform, har en pligt til at sige fra, for hvad må alle de afrikanere, muslimer og så videre, som han sårer og fornærmer ikke tænke, hvis vi etniske danskere ikke stiller op og siger: 'Nu er det nok!?'.«

Hvis man tager et kig på de sociale medier, er det dog ikke kun den kotroversielle partileder Rasmus Paludan, der får hug for sin opførsel dagen derpå.

Flere brugere skriver, at Mimi Jakobsen heller ikke var helt uskyldig i, at debatten udviklede sig usagligt.

'Mimi Jacobsens opførsel var da godt nok under lavpunktet og meget pinligt,' skriver en Facebook-bruger blandt andet.

Kort før Mimi Jakobsens deltagelse delte hun desuden et opslag på Facebook, hvor hun skrev, at hendes deltagelse i programmet ikke var 'uden betænkeligheder, da hun nok ville blive skide hidsig.'

Var du selv for forudindtaget i din holdning til Rasmus Paludan?

»Jamen, alt, den mand står for, er jeg inderligt imod, så selvfølgelig har jeg en forudindtaget holdning. Jeg deltog, fordi han er opstillingsberettiget til Folketinget og dermed har en ret til at komme til orde, men jeg står fast på, at man skal gå til ham, og det er en stor fejl, hvis politikerne ikke gør det. De bør gøre det klart, at de ikke vil have noget med ham at gøre, og at de kun vil danne regering, hvis det bliver uden ham.«

På befrielsesaftenen den 4. maj var Mimi Jakobsen også ved tasterne på Facebook.

Her skrev hun direkte, at hun ikke kun satte lys i vinduet i forbindelse med Danmarks befrielse, men også fordi 'en åbenlys nazist kan opstille og blive valgt til Folketinget'.

I det opslag kalder du vel selv Rasmus Paludan for nazist?

»Ja, det er rigtigt, at jeg har skrevet det, og det var derfor, jeg var så omhyggelig med at formulere mig korrekt i går. Jeg sagde direkte til ham, at jeg ikke kaldte ham en nazist, men at de ting, han siger, minder om nazisme, så på den måde, har jeg modereret mine tidligere udtalelser.«

B.T. var onsdag aften i kontakt med Rasmus Paludan, som ikke virkede synderligt bekymret for om, hvorvidt hans 'nazist-svin'-kommentar får et retsligt efterspil.

»Lad hende bare gøre det. Jeg er kold over for den slags. Hun insinuerede, at vi er nazister i partiet, og så gengælder jeg bare,« lød det fra Paludan, der over telefonen derefter valgte at læse højt fra straffeloven.