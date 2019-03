Regeringen giver 50 millioner kroner i tilskud til at bygge supervindmøller på det gamle Lindøværft på Fyn.

For at få mest muligt ud af vindmøller skal de testes grundigt.

Derfor giver regeringen 50 millioner kroner til at teste naceller, der sidder øverst på en vindmølle og huser de systemer, der binder møllens komponenter sammen.

Det bliver de største naceller i Danmark, svarende til et treetagershus med en vægt på op mod 800 tons. De skal testes hos testcenteret Lorc i det gamle Lindøværft på Fyn.

- Vi har en meget stærk dansk interesse i at fastholde en stor dansk produktion af vindmøller og udvikle så meget af den grønne teknologi, der kan bane vejen for den grønne omstilling, siger energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

De store 16 megawatt havvindmøller, som nacellerne skal sidde på, skal på en time under optimale forhold producere 16 megawatt på en time.

Møllerne på havet ud for Anholt kan producere 3,6 megawatt på en time. Dermed er der tale om en firedobling.

- Med de 50 millioner kroner muliggør vi, at vindmølleindustrien kan opføre et testcenter ved det gamle Lindøværft til en samlet pris på 300 millioner kroner, siger Lars Christian Lilleholt.

16 megawatt havvindmøller vil nå op i højde med Eiffeltårnet i Paris, altså mere end 320 meter. Vingerne vil være mellem 110 og 130 meter lange.

Idéen med at lave et testcenter for vindmøller og offshoreinstallationer opstod i 2009 i forbindelse med lukningen af Lindøværftet.

Dets fulde navn er Lindoe Offshore Renewable Center.

/ritzau/