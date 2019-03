Karrat-fjorden i Grønland, der blev ramt af et stort jordskred, som udløste en tsunami. Halvandet år efter, at en enorm flodbølge skyllede ind over grønlandsk bygd, har geologer fundet, at der er meget høj risiko for nye fjeldskred i samme fjord. (Arkivfoto). Arktisk Kommando/Ritzau Scanpix