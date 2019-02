Den Europæiske Union er ifølge en milliardær på kanten af kollaps.

»EU går i søvne lige ind i udryddelse, og borgerne bliver nødt til at vågne op, inden det er for sent. Hvis de ikke gør, så vil det gå EU på samme måde, som det gik for Sovjetunionen i 1991,« skriver George Soros.

Den kontante udmelding fra milliardæren og valutaspekulanten George Soros er at læse i et debatindlæg i The Guardian.

Ifølge den kontroversielle ungarsk-amerikanske milliardær vil det kommende EU-parlamentsvalg i maj være afgørende for unionens fremtid, og han frygter, at anti-EU-kræfter vil have en konkurrencefordel.

George Soros er notorisk kendt for at være EU-tilhænger og blev sidste februar afsløret i at pumpe millioner af kroner ind i en kampagne, der skulle få briterne til at stemme for at blive i unionen.

Som bekendt lykkedes det ikke, og Storbritannien skal efter planen forlade EU 29. marts.

Den britiske premierminister Theresa May arbejder i øjeblikket hårdt på at få en ny aftale med EU.

Det sker, efter hendes tidligere forslag blev stemt ned i det britiske parlament.

Soros ser også en del problemer i Italien, som ellers tidligere har været positivt indstillet overfor EU.

Men den indstilling er ifølge Soros blevet udfordret, efter landet blev påduttet Dublin-aftalen, som siger, at flygtninge og immigranter skal indregistreres i det land, de ankommer til inden for EU.

Det skubbede mange pro-europæere over i armene på anti-EU-partier ved sidste valg, mener Soros.

Han skriver, at det er svært at se, hvordan pro-EU-partier kan vinde det kommende valg i maj, medmindre de sætter Europas interesser før deres egne.