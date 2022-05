Lyt til artiklen

Mandag gik Venstres miljøordfører Jacob Jensen en tur i sit lokalområde i Tølløse, hvor han stødte på et grønt område med nogle pæne blomster. Så tog han nogle billeder og en selfie og lagde det ud på Facebook.

Blomsterne var af arten mangebladet lupin, som er en invasiv art, der udkonkurrerer andre planter og insekter, og som vi ihærdigt bekæmper i Danmark.

Men det vidste Jacob Jensen ikke og skrev »biodiversitet for fuld udblæsning på hjemstavnen« i sit opslag efterfulgt af tre små kløver-emojis.

Jacob Jensen, kan du forstå, at du får kritik for at skrive, at de lupiner, som du fotograferede, er et udtryk for biodiversitet?

»Nej, jeg synes det er lidt at gå i små sko. Jeg synes det er et muntert billede på et grønt sted med nogle meget flotte lupiner,« siger Jacob Jensen.

Men det er jo ikke biodiversitet?

»Det ved jeg ikke. Det er vel, som man ser på det. En rapsmark er vel også en slags natur. Eller en skov, der er plantet.«

Men korn og raps er jo noget, som vi dyrker. Det kan du vel ikke sammenligne?

»Jeg synes, man skal se på, at det er meget smukt. Nogle gange har jeg hørt Lea Wermelin (miljøministeren) sige, at en kornmark ikke er natur, men det er jeg bare uenig i.«

Nu nævnte du lige før, at du ikke havde set reaktionerne på Facebook. Ved du, hvad problemet er med den lupin der?

»Nej, tør jeg ikke lige sige. Hvad er det?«

Det er en invasiv art. Den udkonkurrerer andre planter og insekter. Det er en plante, som vi forsøger at komme af med.

»Altså, jeg synes for mange mennesker går op i, hvad der er fin natur, og så natur, som de ikke kan lide. Her er noget natur, som jeg syntes var pænt, og det tager jeg så et billede af. Tror der har været lupiner der i tyve år. Det er ikke noget, der vælter ud over det hele.«

Men det er jo en art, som udrydder andre arter. Både blomster og insekter.

»Det tror jeg altså ikke den gør lige det her sted, hvor jeg var.«

Er mangebladet lupin ikke en invasiv art lige der, hvor du tog billedet?

»Jeg synes folk skyder ved siden af og hidser sig op over alt for lidt.«

Museumsinspektør og naturvejleder ved Naturhistorisk Museum, Morten DD. Vis mere Museumsinspektør og naturvejleder ved Naturhistorisk Museum, Morten DD.

Jeg vil gerne spørge her igen til sidst: Er der tale om biodiversitet?

»Ja, det er en del af vores natur. Ligesom kornmarker.«

Men skal vi ikke bekæmpe invasive arter?

»Jo, selvfølgelig er der noget, der skal reguleres, men altså det kommer jo an på, hvor det er henne. Jeg synes vi har større problemer end det,« siger Jacob Jensen.

Flere eksperter forklarer til B.T., at de blomster, som Jacob Jensen tog billeder af, tilkendegiver det stik modsatte af biodiversitet.

»Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er helt utroligt dumt. Lupin er en frygtet frygtet invasiv art,« siger Morten D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, og fortsætter:

»Hvis jeg stod midt blandt en masse kæmpebjørneklo og kaldte det biodiversitet, så ville jeg have mere ret end Jacob Jensen. Kæmpebjørneklo gør i det mindste lidt for nogle af insekterne,« siger han.

Hans Peter Ravn, lektor emeritus med speciale i zoologi og entomologi og ekspert i invasive arter, er også kritisk over for Jacob Jensens opslag.

»At kalde det biodiversitet er et lidt uheldigt billede at bruge. Tilbage omkring 2002 udtalte Europarådet, at næst efter tab af levesteder, så var invasive arter det største problem for biodiversiteten,« siger han.

Så det er ikke biodiversitet, når Jacob Jensen skriver det, men det stik modsatte?

»Ja, det er det faktisk,« siger Hans Peter Ravn og fortsætter:

»Mangebladet lupin udkonkurrerer mange andre arter, som vokser samme steder. For eksempel kokleare, stenbræk og forskellige græsser. Det rammer også insekterne, som forsvinder. Insekterne har vigtige roller, da de er bestøvere for mange planter og en vigtig del af fødekæden for fuglelivet,« siger han.