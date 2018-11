Merete Riisager genopstiller ikke til Folketinget. I stedet er Carsten Bach valgt som spidskandidat.

Carsten Bach er valgt som Liberal Alliances spidskandidat på Fyn til det kommende folketingsvalg.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Den uddannede geolog afløser dermed undervisningsminister Merete Riisager som spidskandidat i storkredsen.

Riisager genopstiller ikke til valget, og de fynske medlemmer af Liberal Alliance har i stedet peget på Bach ved et opstillingsmøde i Odense mandag aften.

- Jeg er både glad og ydmyg over, at medlemmerne har peget på mig som ny spidskandidat på Fyn, siger Carsten Bach.

- Det er nogle store sko, jeg skal fylde ud efter Merete, men jeg glæder mig til udfordringen. Jeg er klar til at fortsætte kampen for de frie grundskoler, og så vil jeg arbejde for mere naturvidenskab og teknologi i grundskolen, siger Carsten Bach.

Den 42-årige LA-politiker er ikke en uerfaren skikkelse på Christiansborg. I 2015 blev han valgt til Folketinget i Østjyllands Storkreds.

Carsten Bach har en række ordførerposter for partiet. Han er blandt andet energi-, klima-, landbrugs- og miljøordfører.

Frem mod det kommende valg har han dog også fokus på at hjælpe robotteknologien på Fyn på vej.

- Robotteknologien er guld værd for Fyn og hele Danmark. Det miljø skal vi værne om og fortsat udvikle ved at sikre virksomhederne de bedst mulige vilkår. Det kommer jeg til at kæmpe for, siger Carsten Bach.

Merete Riisager meddelte i begyndelsen af oktober, at hun ikke genopstiller til Folketinget.

Hun begrundede sit snarlige stop i politik med en lyst til at komme uden for Christiansborgs tykke mure igen.

- Jeg savner at tale med mine børn, mens de laver lektier. Jeg vil se min mand dybt i øjnene. Jeg har lyst til at løse en konkret opgave for nogen, der skal bruge netop det.

- Jeg vil fordybe mig og glædes. Se de venner, der knap kan huske mig. Jeg tror på, vi kun har det ene liv, og at hvis noget føles rigtigt, så er det nok også det, skrev hun på Facebook.

Hun fortsætter dog som undervisningsminister frem til folketingsvalget, der senest skal afholdes i juni næste år.

/ritzau/