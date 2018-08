Fire tidligere ministre mener, at Finansministeriet er imod grøn omstilling. To finansministre afviser.

København. Finansministeriet modarbejder grøn omstilling.

Det skriver Information på baggrund af interview med de fire tidligere klima- og miljøministre Martin Lidegaard (R), Ida Auken (SF), Connie Hedegaard (K) og Kirsten Brosbøl (S).

De mener, at de tit blev modarbejdet med politiske initiativer.

- Nogle gange fornemmede jeg, at der var en opfattelse i Finansministeriet af, at man lige så godt kunne hælde penge i kloakken som at satse på grøn omstilling, siger Martin Lidegaard.

Ifølge De Radikales Ida Auken, der var SF's miljøminister 2011-14, har Finansministeriet den "rygmarvsreaktion", at klima og miljø er dyrt og besværligt.

De Konservatives Connie Hedegaard var miljøminister 2004-07 og klima- og energiminister 2007-09. Hun mener, at sidegevinster ved grøn omstilling blev overset.

- Der er et issue med måden, man tænker eller ikke tænker klima ind i de store politiske udspil på, og det tror jeg stadig, der er, siger Connie Hedegaard, der efter sin ministertid blev EU's klimakommissær og i dag er bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito.

Kirsten Brosbøl afløste Auken i 2014-15. Hun mener, at Finansministeriet ikke tager højde for samfundsøkonomiske gevinster ved renere luft.

- Og det er ærgerligt. For så bliver diskussionen en anden: Som hvor vi skal tage de her penge fra for at få råd til grønne tiltag, siger Kirsten Brosbøl.

Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S), der i dag er ansvarshavende chefredaktør på Børsen, kalder over for Information kritikken "uberettiget og letbenet".

- Der er ikke noget som helst i Finansministeriets virke, der handler om at forhindre, sænke eller obstruere en offensiv klimapolitik. Tværtimod, siger Corydon.

- Hvis ikke de klimapolitiske tiltag, man tager, er omkostningseffektive, så skyder man sig selv i foden.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser også kritikken.

- Nu har jeg aldrig været minister under Bjarne Corydon, så jeg kan ikke sige, hvordan ministre har måttet slås med ham, siger Kristian Jensen.

- Men i VK-regeringens tid oplevede jeg, at Finansministeriet understøttede en ambitiøs grøn omstilling, der byggede på at gøre det mest effektive per investeringskrone.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har ikke ønsket at udtale sig til Information.

