Nedbringelsen af udledningen af kvælstof - specielt i landbruget - går langsommere end forudsat.

Miljø- og fødevareministeriet vurderer i ny rapport, at landbruget ikke vil kunne nå de frivillige reduktioner i kvælstofudledningen, der er forudsætningen i Landbrugspakken fra den tidligere regering.

Generelt er nedbringelsen af kvælstof bagud - faktisk nærmest uændret - i forhold til forudsætningerne fra Landbrugspakken fra 2015. Målene for 2021, vurderer ministeriet, ikke vil kunne nås.

- Samlet set er det billede, som vurderingen af kvælstofindsatsen efterlader, at der kan forventes en manko i forhold til at opnå den forudsatte kvælstofreduktion i 2021. Men størrelsen på denne manko er vanskelig at fastsætte, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i rapporten "Vurdering af kvælstofindsatsen", der netop er offentliggjort.

Et af de steder, hvor der halter, er i de kollektive virkemidler. Det var den del af Landbrugspakken, hvor landbruget fik friere rammer mod så selv at finde og implementere reduktioner i udledningen af kvælstof.

Her skulle landbruget selv finde reduktioner svarede til 2450 ton. Men der er for nuværende kun planlagt reduktioner for 719 ton frem til og med 2021, som var tidsrammen.

- For så vidt angår de kollektive virkemidler, er det Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens samlede vurdering p.t., at det ikke fuldt ud vil være muligt inden udgangen af 2021 at indhente den indsats, der udestår på baggrund af det hidtidige manglende fremdrift.

- Det vurderes, at det er muligt at nå en samlet målopfyldelse på cirka 1500 ton ved udgangen af 2021, svarende til cirka 62 procent af det forudsatte mål for de kollektive virkemidler, skriver ministeriet i rapporten.

Igen fremhæver ministeriet, at der er stor usikkerhed omkring tallene.

Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet kan det "entydigt konkluderes", at Landbrugspakken overvurderede effekten af nogle af dens tiltag.

- I efteråret besluttede vi at skrue op for kvælstofindsatsen i 2020. Det er jeg glad for, fordi det nu står klart, at flere af tiltagene i den tidligere regerings landbrugspakke ikke leverer den effekt, de skal, skriver miljøminister Lea Wermelin (S) i meddelelsen.

Enhedslisten mener, at der er behov for en helt ny "rød-grøn" landbrugspakke og skriver, at den daværende Venstreregerings landbrugspakke har "spillet totalt fallit".

- Landbrugspakkens tiltag de sidste fire år har ikke nedbragt kvælstofforureningen fra landbruget, dermed er fire år blevet spildt.

- Og vi står over for en kæmpe opgave med at sikre, at landbruget i løbet af få år bidrager til at nedbringe sin forurening med cirka 15.000 tons kvælstof i 2027. Det kræver mere end bare dialog med landbruget, det kræver politisk handling hurtigst muligt, skriver partiets landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen, i en kommentar.

/ritzau/