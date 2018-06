Vi skal beskytte perler som Paradisbakkerne på Bornholm og Klinteskoven på Møn, mener miljøministeren.

København. Naturperler som Paradisbakkerne på Bornholm, Klinteskoven på Møn og Saltum Enge i Nordjylland skal beskyttes.

Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, der har udpeget cirka 30.000 hektar som nye Natura 2000-områder. Til gengæld stryges 30.000 hektar som Natura 2000-områder. De er blot landbrugsjord og bebyggelse.

Natura 2000 er beskyttede naturområder i EU, som skal bevare sjældne og særlige natur-, plante- og dyrearter.

I 2016 besluttede man at gennemse den særligt beskyttede natur i Danmark. Gennemgangen viste, at nogle Natura 2000-områder blot var landbrugsjord og bebyggelse.

Derfor skal grænserne justeres, forklarer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann -Jensen (V).

- Jeg vil gerne have mere beskyttet natur i Danmark. Vi skal være ærlige om, hvad der er natur. Derfor fjerner vi prædikatet Natura 2000 fra cirka 30.000 hektar, som ikke er natur, siger Jakob Ellemann-Jensen

- Så finder vi cirka 30.000 hektar rigtig god, dansk, beskyttelsesværdig natur, som vi skal passe på.

De 30.000 hektar er lidt større end Langeland.

Danmarks Naturfredningsforenings (DN) præsident Maria Reumert Gjerding, roser i en skriftlig kommentar planen. Men hun mener, at regeringen fjerner beskyttelsen af lige så store områder.

- Det er selvfølgelig fint, at vi med denne justering af Natura 2000 har sikret bedre og mere værdifuld natur, men det løser ikke vores grundlæggende udfordringer med at give naturen mere plads, siger Maria Reumert Gjerding.

Ministeren er uenig.

- Det er muligt, hvis man ser på kvantiteten, ikke kvaliteten. Det er en meget snæver betragtning. Områder, vi hiver ud, skulle ikke have været med, eller kom med på grund af et dårlige kortgrundlag, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi har brug for at beskytte den natur, der trænger til det her i Danmark. Tidligere har fejlen været, at man har haft et dårligt kortgrundlag.