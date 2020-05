Store mængder spildevand fra Hovedstaden skal udledes i Øresund. Minister efterspørger minister anden løsning.

Det er blevet mødt med skarp kritik, at forsyningsselskaberne Hofor og Novafos fra søndag og fem dage frem vil pumpe 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund.

Nu opfordrer miljøminister Lea Wermelin (S) Gentofte, København og Frederiksberg kommuner til helt at stoppe det planlagte udslip, mens der findes alternative løsninger.

- Jeg undrer mig meget over sagen og deler bekymringen i forhold til havmiljø og badevandskvaliteten.

- Det er en kommunal afgørelse, som jeg ikke har mulighed for at gribe ind i. Derfor skal min opfordring til kommunerne være at stoppe udledningen, som den er planlagt, og undersøge om det er muligt at finde alternativer, siger hun.

Årsagen til udslippet er, at hovedspildevandsledningen, hvor der løber spildevand fra kommunerne, midlertidigt er lukket.

Det er den, mens forarbejdet til en udbygning af Svanemølleholmen i Nordhavn pågår.

/ritzau/