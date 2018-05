En samlet opposition kalder miljøministeren i samråd, efter at rapport kritiserer Danmarks naturbeskyttelse.

København. Tidligere var det almindeligt at høre sanglærken i Danmark, men dens sang høres nu sjældnere.

Naturen og flere dyrearter er under hårdt pres, og det får en samlet opposition til at kalde miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd.

Det er nemlig småt med tiltag fra regeringen, der flere steder trækker i den forkerte retning, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

- Danmarks natur er hårdt presset, og tidligere så almindelige dyr som sanglærken og haren er enten truede eller på tilbagegang

- Samrådet er vores mulighed for at lægge pres på regeringen og forhåbentlig få Jakob Ellemann-Jensen til at blive mere konkret i forhold til, om han reelt står for en grønnere kurs end sin forgænger, forklarer han.

I samrådet skal ministeren blandt andet svare på, hvordan han vil løfte den danske natur, samt hvad der konkret ligger bag, når han kalder regeringen "grøn".

Det er på baggrund af en ny rapport, der er lavet af Dansk Ornitologisk Forening og tre internationale ngo'er, at oppositionen kalder ministeren i samråd.

Her får regeringen kritik for, at Danmarks natur er meget fragmenteret og usammenhængende.

Rapporten viser, hvor "rystende langt" Danmark er bagefter, når det gælder miljøbeskyttelse, mener Enhedslistens miljøordfører, Øjvind Vilsholm.

- Det kalder på seriøs og øjeblikkelig handling fra ministeren. Samrådet vil give os mulighed for at se, om Jakob Ellemann også er naturens minister eller om regeringen pynter sig med lånte grønne fjer, siger han.

/ritzau/