S har før kritiseret dispensation til pesticid, der skader bier. Nu lægger minister op til uændret praksis.

En socialdemokratisk summen lader til at være forstummet.

I opposition kritiserede Socialdemokratiet flere gange den daværende regering for at give dispensation til brug af sprøjtemidlet neonikotinoider.

Men nu lægger miljøminister Lea Wermelin (S) op til uændret praksis. Det skriver Politikken.

I et svar til Folketinget fra sidste uge undlader miljøministeren at svare på, om hun vil tage initiativ til at indføre et totalforbud mod neonikotinoider i Danmark, så der ikke længere kan gives dispensation til eksempelvis bejdsning af roefrø.

I stedet skriver ministeren, at "Miljøstyrelsen fører en stram dispensationspraksis". Dermed lægger ministeren op til uændret praksis på området.

Sprøjtemidlet er forbudt i EU, men i Danmark kan man opnå dispensation fra forbuddet.

Midlet bruges blandt andet af landbruget til bejdsning af frø til sukkerroer

Forskning har vist, at det kan skade biers nervesystem og deres evne til at orientere sig, finde mad og reproducere sig. Bestanden af bier er faldet i de senere år.

Af Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det, at det er styrelsens "faglige vurdering, at den begrænsede danske anvendelse af midlerne ikke udgør en risiko for bier".

I Danmarks Naturfredningsforening ønsker man et totalforbud mod salg af sprøjtemidlet. Det fortæller foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, til Ritzau.

Hun er både ærgerlig og skuffet over, at den nyudnævnte miljøminister ikke lægger op til forandring.

- Jeg havde en klar forventning om, at Socialdemokratiet ville gribe ind og ændre den praksis, vi så under den tidligere regering.

- Det er nogle sprøjtegifte, der kan være fatale for vores vilde bier og vores bestøvere. De skal være fuldstændig forbudt. Der må ikke være nogen som helst mulighed for at bruge dem, siger hun.

Inden valget udtrykte Socialdemokratiets daværende miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, flere gange utilfredshed med, at VLAK-regeringen fulgte Miljøstyrelsens anbefalinger og uddelte dispensationer.

