Miljøminister Lea Wermelin (S) er blevet del af netværket Young Global Leader under World Economic Forum.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er af World Economic Forum blevet udnævnt som "Young Global Leader", et internationalt netværk for unge politikere, erhvervsfolk og forskere.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er stolt af at blive en del af et internationalt fællesskab af unge, inspirerende mennesker, der er optaget af at gøre en forskel.

- Vores klode står over for enorme udfordringer med både en klimakrise og en biodiversitetskrise, som det er vores generations opgave at samarbejde om at løse i fællesskab, skriver den 35-årige miljøminister i meddelelsen.

For at blive udnævnt til "Young Global Leader" skal man være under 40 og ifølge ministeriet "have en række anerkendte bedrifter bag sig og være optaget af at forbedre samfundet både lokalt og globalt".

112 personer er i år blevet en del af netværket. Ud over Lea Wermelin tæller årets liste blandt andre direktøren for fødevarevirksomheden Unilever i Belgien, den franske minister for europæiske anliggender Amélie de Montchalin og viceguvernør i den amerikanske delstat Michigan Garlin Gilchrist.

Samlet er der med årets udnævnelser mere end 1400 personer i netværket, der blev skabt i 2004 under World Economic Forum.

- Nu gælder det for mig om at finde ud af, hvordan jeg kan bruge netværket til at påvirke den globale dagsorden i en grønnere retning. Her kan jeg trække på de unikke erfaringer, vi i Danmark har gjort os på miljøområdet.

- Og jeg ser frem til at møde de andre fra hele verden og få nye idéer og perspektiver, skriver Lea Wermelin.

Andre danskere, der er med i netværket, er blandt andre kronprinseparret, Ida Auken (S) og kokken René Redzepi.

/ritzau/