Vi tydeliggør, hvornår ulven er et problem og kan skydes, lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen om ulveudspil.

København. En ny definition af begrebet problemulv kommer til at gøre en forskel for borgerne i ulveplagede områder af landet.

Det siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der torsdag har lanceret en ny definition af begrebet problemulv.

- Det her kommer til at gøre en forskel for de mennesker, der står med et meget håndgribeligt problem, siger ministeren.

Ulven er fredet, men det er muligt at regulere ulve, der volder problemer.

Det er ifølge ministeren eksempelvis ulve, der gentagne gange kommer tættere end 50 meter på boliger, institutioner eller legepladser.

Det kan også være ulve, som gentagne gange forcerer sikrede hegn og dræber husdyr.

- Målet er at skabe tydeligere rammer for, hvornår en ulv udgør et problem, og hvad man så kan gøre ved det.

- Det har der været nogen tvivl om, og det har givet yderligere ængstelse til den helt legitime bekymring, som mange mennesker i den del af Danmark med mange ulve har, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Kritikere peger på, at det er vanskeligt at bevise, at det er den samme ulv, som mere end to gange har nærmet sig menneskelig beboelse eller dræbt husdyr bag sikrede hegn.

- Jeg kan godt forstå, man gerne vil have så fleksible regler som overhovedet muligt.

- Men det her er et hensyn til, at vi har fået et nyt dyr i Danmark. Jeg var helst fri for, at det var kommet hertil, men nu er ulven her. Og den er fredet. Det skal vi finde ud af at håndtere, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Beviserne, der skal sandsynliggøre, at det er den samme ulv, kan for eksempel være billeder eller dna-spor.

For at hjælpe dyreholdere, der vil anmelde ulveangreb, opretter Naturstyrelsen en særlig ulvehotline.

Og Jakob Ellemann-Jensen lover hurtig sagsbehandling.

- Autorisationen til at bortskyde en ulv skal gives centralt af Miljøstyrelsen, og den skal gives hurtigt.

- Der er en svarfrist på tre dage, og derudover opretter vi en ulvetelefon, så folk kan ringe med meldinger om ulve.

- Så jo, jeg tager det i den grad alvorligt og kommer med løsninger, der kan bruges, siger han.

Indtil nu har der i 2018 været 20 bekræftede ulveangreb på husdyr. Dermed nærmer antallet af angreb sig niveauet for hele 2017, hvor i alt 24 ulveangreb fandt sted.

/ritzau/