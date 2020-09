Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen har været teknik- og miljøborgmester i København siden 2017.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, genopstiller ikke til kommunalvalget i 2021.

Det fortæller hun til mediet Solidaritet.

- Jeg har altid tænkt, at det var naturligt for mig at stoppe efter én valgperiode, siger hun til Solidaritet.

Ninna Hedeager Olsen har siddet på borgmesterposten siden 2017.

Det er dog ikke, fordi hun har fortrudt at have lavet byrådspolitik.

- Men (det er, red.) snarere en holdning, jeg har haft hele vejen igennem, lyder det fra borgmesteren.

Hvem der i stedet skal være Enhedslistens spidskandidat ved kommunalvalget, er ifølge Solidaritet endnu ikke afklaret.

Det tages der stilling til senest et halvt år før valget.

Ninna Hedeager Olsen var fra april 2019 sygemeldte i fire måneder efter en sag om en mulig voldtægt i hendes hjem.

Efter en fest endte fire personer med at sove i borgmesterens seng. Her anklagede en kvinde efterfølgende en mand for voldtægt.

Den 31-årige mand blev i byretten idømt et års fængsel for voldtægt. Han blev dog siden frifundet i Østre Landsret.

Manden blev også tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have taget på Ninna Hedeager Olsen. Også det er han blevet frifundet for.

Det retlige efterspil fik stor opmærksomhed i pressen. Til Solidaritet fortæller Ninna Hedeager Olsen, at det er noget af det hårdeste, hun har oplevet.

- Til trods for de personlige omkostninger og pressens opførsel har min beslutning ikke noget at gøre med den sag.

- Det har som sagt hele tiden været planen at stoppe ved udgangen af 2021, siger hun til mediet.

Enhedslisten er det næststørste parti i Københavns borgerrepræsentation med ti andre medlemmer ud over borgmesteren.

Socialdemokratiet er det største parti med 15 medlemmer ud af de i alt 55 medlemmer af borgerrepræsentationen.

/ritzau/