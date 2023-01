Lyt til artiklen

Ved aftenens ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde var der et medlem af folketingsgruppen i Nye Borgerlige, som ikke bakkede op om Lars Boje Mathiesens kandidatur som formand.

Det var det nyvalgte medlem Mikkel Bjørn Sørensen.

Det bekræftede Lars Boje Mathiesen selv overfor pressen, da han gav kommentarer umiddelbart efter mødet.

Mikkel Bjørn har dog heller ikke afvist at støtte Lars Boje, men har fortsat ikke gjort sin holdning op.

Lars Boje fortalte at partiets næstformand Peter Seier Christensen og folketingsmedlem Kim Edberg Andersen bakkede ham op. Som afgående formand bakker Pernille Vermund ikke nogen kandidater op og partiets sidste mandat har altså tilkendegivet, at han for nuværende ikke kan bakke Lars Boje Mathiesen op.

Mikkel Bjørn - formand for indfødsretsudvalg og valgt til folketinget for Nye Borgerlige. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Mikkel Bjørn - formand for indfødsretsudvalg og valgt til folketinget for Nye Borgerlige. Foto: Søren Bidstrup

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mikkel Bjørn.

I de seneste uger har der gået rygter om et muligt kampvalg mellem Mikkel Bjørn og Lars Boje Mathiesen, som siges at tilhøre hver deres linje i partiet.

Indtil videre er det altså kun Lars Boje Mathiesen, der har meldt sig som kandidat.

Der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 7. februar, hvor den nye formand altså bliver valgt.

Mikkel Bjørn kan fortsat vælge at bakke op om Bojes formandsskab, men kunne altså ikke her til aften give sin støtte.