Mike Fonseca stiller nu op til spørgsmål.

Kan du be- eller afkræfte, at din kæreste faktisk var 15 år, da I fandt sammen i en romantisk relation med hinanden?

»Der har været rigtig mange spekulationer om hun skulle have været 14 eller 15 år. Jeg kan fortælle, at der har været en efterforskning hos myndighederne også i forhold til det. Vi har aldrig haft en seksuel relation eller noget som helst i forhold til, at hun skulle være under 15 år,« siger Mike Fonseca.

