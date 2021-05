Hvor skal det nye udrejsecenter for kriminelle udlændinge ligge?

Det er det helt store spørgsmål, når udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye tirsdag aften har indkaldt Folketingets partier til drøftelse om en mulig ny placering af det kontroversielle center.

Regeringen foreslog Langeland. Oppositionen vil sende dem til øen Lindholm. Og nu åbner SF for, at centret skal blive liggende på Kærshovedgård i Midtjylland, hvor det har ligget siden 2016.

»Vi ser planen som en trappe, hvor vi kunne starte med en drøftelse af, hvor centret konkret kan ligge. Virker det ikke attraktivt, så lad os se, om vi kan dele dem op i mindre grupper. »Er der heller ikke en løsning på det, må vi lade dem blive på Kærshovedgård,« siger udlændingeordfører, Carl Valentin (SF) til Ritzau.

Carl Valentin (SF) under Folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 6. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Carl Valentin (SF) under Folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 6. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men det er en løsning, der skaber hovedrysten blandt de lokale i og omkring det nuværende udrejsecenter.

»Det er da en falliterklæring for både regeringen, men da også for Folketinget generelt, hvis man holder det samlet her«, siger Ib Lauridsen, Venstre-borgmester i ikast-Brande Kommune.

»SF kaster sig ind i det her på grund af partifnidder, og hvis det ender med en ikkeløsning, så er det ren politisk plat. Vi har løftet, og det har været en svær opgave, når alle tre kategorier af beboere er blevet holdt samlet på Kærshovedgård,« tilføjer han.

I sidste uge meldte regeringen ud, at man ville placere 130 kriminelle, afviste asylansøgere til et nyt center på Langeland – og altså væk fra det nuværende kompleks ved Kærshovedgård nær byen Bording i Midtjylland.

Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård Ole Tranberg oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund. Foto: privatfoto Vis mere Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård Ole Tranberg oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund. Foto: privatfoto

Det har dog medført massive lokale protester – også fra borgmester Tonni Hansen, der er den eneste SF'er, der står i spidsen for en dansk kommune.

Hans partikolleger på Christiansborg var da også hurtigt ude og kaste grus i regeringens maskineri. SF krævede forhandlinger om en anden placering end Langeland, og dermed var der flertal mod regeringens plan.

Hvis man spørger den fremmeste socialdemokrat i Ikast-Brande, hvor det nuværende udrejsecenter er placeret, så lægges der heller ikke fingre imellem.

»De må da fuldstændig have tabt sutten, hvis man ender med at gøre ingenting«, siger Frank Heidemann Sørensen, der er 2. viceborgmester i kommunen.

»Vi blev heller ikke spurgt, da Inger Støjberg placerede centret her, og vi har løftet et stort ansvar og levet med konsekvenserne. Det må og skal deles op,« siger han.

Begge lokalpolitikere opfordrer kraftigt regeringen og minister Tesfaye om at holde fast i den oprindelige beslutning.

Når Venstre går til forhandlinger i aften hos Tesfaye, er det med en gammel plan under armen.

»Det skal hverken ligge på Langeland eller ved Bording, hvor almindelige mennesker bliver chikaneret. Vi har peget på den øde ø Lindholm, og den løsning kan ministeren bare tage op af skuffen igen,« siger indfødsretsordfører, Morten Dahlin (V).

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) besøger Center Holmegaard, der bliver et nyt udrejsecenter, ved Bagenkop på Langeland torsdag den 20. maj 2021.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) besøger Center Holmegaard, der bliver et nyt udrejsecenter, ved Bagenkop på Langeland torsdag den 20. maj 2021.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

De øvrige borgerlige partier bakker også op om den gamle plan, der blev skrottet af den nuværende regering – blandt andet med argumentet om, at Lindholm-løsningen var for dyr.

Dansk Folkeparti har dog endnu et alternativ med i baghånden – den forladte flådestation Grønnedal i Grønland. Den plan er der dog ikke andre partier, der indtil nu har nikket ja til.

Ole Tranberg, der er nærmeste nabo til Kærshovedgård, tror ikke, at de kriminelle udlændinge kommer væk fra det midtjyske udrejsecenter.

»Det kommer nok ikke til at ske noget. For når de hverken kan blive enige om Langeland eller noget andet sted, så er det nemmeste bare at lade dem blive, hvor de er. Og så udskyde beslutningen,« siger han.

Ole Tranberg bor klos op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016, har han brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Ole Tranberg bor klos op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016, har han brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ole Tranberg har været nærmeste vidne til den kriminalitet, som kommer med et udrejsecenter.

Det er blevet til flere ubehagelige sammenstød og maskerede mænd, der går rundt på hans grund.

»Det gør mig da sur, at politikerne er så uopfindsomme, når der har været åbenlyse problemer på Kærshovedgård i årevis,« Siger Ole Tranberg og uddyber:

»Uanset om de bliver her, eller om de rykker til Langeland, så må der ske noget, så de bliver sendt hjem og ikke får frit spil til at lave kriminalitet her i landet.«