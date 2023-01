Lyt til artiklen

Beslutningen om at danne fælles fodslag Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne imellem er gået hårdest ud over Venstres Jakob Ellemann-Jensen, når det kommer til vælgernes opfattelse.

Det kan B.T. fortælle på baggrund af en meningsmåling foretaget af YouGov.

33 procent af de adspurgte fortæller, at deres opfattelse af partiformanden er blevet mere negativt eller meget mere negativt, fordi han har valgt at gå i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. 19 procent fortæller, at deres syn på Jakob Ellemann-Jensen er blevet mere eller meget mere positivt.

Det er dog et tæt løb, hvor 29 procent for eksempel fortæller, at deres syn på Mette Frederiksen er blevet mere negativt på grund af beslutningen om at indgå i en midterregering. 21 procent af de adspurgte ser mere positivt på Mette Frederiksen efter beslutningen.

Moderaternes Lars Løkke er dog kommet klart bedst fra regeringsdannelsen i vælgernes øjne, hvor 21 procent ser mere postivt på ham efter beslutningen. 20 procent ser mere negativt på ham, efter han er gået i regering.

B.T.s politiske kommentator har tidligere beskrevet, hvordan regeringsdannelsen vil gå hårdt ud over Jakob Ellemann-Jensen.

»Det er jo helt klart løftebruddet, hvor Ellemann-Jensen gør Mette Frederiksen til statsminister, selvom han sagde, han ville gøre det modsatte. Konsekvensen af det løftebrud er så endnu et løftebrud, hvor de dropper kravet om en advokatvurdering i minksagen. Det går benhårdt ud over troværdigheden,« sagde han.

