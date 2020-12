Ifølge flere medier vil regeringen lukke storcentre midt i julehandlen på grund af stigende smitte med virus.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ventes at præsentere en nedlukning af blandt andet storcentre og dele af detailhandlen på et pressemøde onsdag aften.

Det erfarer flere medier herunder Ritzau. Det ventes præsenteret på et pressemøde klokken 18 i Statsministeriet.

Onsdag har budt på det højeste antal smittetilfælde i Danmark under epidemien. 3692 blev konstateret smittet på et døgn.

En delvis nedlukning af alle kommunerne trådte i kraft onsdag eftermiddag, men ser nu ud til at blive udvidet.

Nedlukningen af storcentre står til at træde i kraft allerede fra torsdag 17. december, og det sker midt i julehandlen, hvor nogle fortsat mangler at købe julegaver til deres nærmeste.

Ifølge mediernes oplysninger vil der fra julenat ske en komplet nedlukning af detailhandlen med undtagelse af apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder. Det ventes at gælde fra midnat.

Regeringen ventes også at lukke liberale erhverv som frisører, tatovører og fysioterapeuter. Det ventes at ske fra mandag 21. december.

0.-4. klasse sendes hjem, og det samme gælder elever på efterskoler og højskoler.

0.-5. klasse er tidligere blevet hjemsendt, men nu gælder det også de mindste klasser, der dog kun har få dage tilbage i institution.

Men endnu er intet bekræftet officielt.

Onsdag aften kom det frem, at Region Hovedstaden udskyder alle kontroller, behandlinger og operationer, der ikke er tvingende nødvendige, fra 21. december og tre uger frem.

De seneste uger er regeringen løbende kommet med nye restriktioner, i takt med at smitten med covid-19 har spredt sig hastigt.

Oven på de seneste ugers nye restriktioner er alle landets kommuner nu lukket delvist ned. Det indebærer hjemmearbejde, hjemsendte skoleelever og lukkede restauranter og caféer.

Restriktionerne er blandt andet indført i et forsøg på at bringe smitten ned før jul, hvor et stort antal borgere forventeligt vil rejse rundt for at tilbringe højtiden med familien.

Folketingets sundhedsordførere orienteres forud for pressemødet om yderligere restriktioner.

/ritzau/