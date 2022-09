Lyt til artiklen

Kan man udskrive folketingsvalg midt i en geopolitisk krise?

Spørger man landets politikere er holdningerne forskellige.

'Verden har forandret sig.'

Sådan lød det i et Facebook-opslag fra den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel. Han mener, at De Radikales krav om, at statsminister Mette Frederiksen skal udskrive valg inden Folketingets åbning 4. oktober skal droppes.

En melding, der kommer i kølvandet på de tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 i Nordsøen. Lækager, som statsministeren forklarer, er »sket ved bevidste handlinger« og ikke ved et uheld.

Men til torsdagens partilederdebat hos Ældre Sagen var holdningen en anden hos blandt andre Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

»Jeg synes, man skal udskrive valg nu og med afholdelse i næste uge. Jo før, det valg bliver afholdt, jo bedre.«

»Når vi står i krisesituationer, så er vi nødt til at have en ro politisk, og det får vi først, når valget har været afholdt. Der er ikke noget, der forhindrer os i at afholde valg i næste uge,« lød det fra politikeren.

Også Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at lækagerne i Nordsøen ikke skal sætte en stopper for et folketingsvalg hurtigst muligt.

»Danskerne kan godt håndtere at have et folketingsvalg i en kritisk situation. Det har vi haft mange gange i danmarkshistorien,« siger Messerschmidt og uddyber:

»Danmark holdt folketingsvalg under den tyske besættelse. Vi har i den grad brug for at få nye ting på dagsordenen.«

Hos Radikale Venstre står man da også fast på sit krav, lyder det i et Instagram-opslag fra Sofie Carsten Nielsen (R) tirsdag aften.

'Det slutter ikke om lidt. Vi skal indstille os på, at det fortsætter og bliver svært i mange måneder, måske år. Der er både krig og kriser, der skal håndteres længe endnu,' skriver hun og understreger, at der ikke er brug for en otte måneder lang valgkamp.

